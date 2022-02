Guide: Du kan ikke reise til OL i Kina, men du kan oppleve Kina i Oslo

Oslo har ikke et Chinatown. Byen er likevel full av opplevelser som tar deg til Kina. I hvert fall nesten.

Oslo-redaksjonen

10. feb. 2022 14:52 Sist oppdatert nå nettopp

En fuktig kveld i Shanghai – på Frogner, C-pop på øret eller en tur til Sechuan-provinsen via Carl Berner. Vi har samlet flere tips til kinesiske opplevelser i Oslo. Lykke til på reisen!

Her kan du gå ut og spise:

Det er ikke mangel på kinarestauranter i Oslo. Den siste vi besøkte, var Dim Sum by Taste of China i Kvadraturen. Her kan vi trygt anbefale både Peking duck og flere av dim sum-variantene.

En annen favoritt er Szechuan Chengdu nær Carl Berners plass. Tidligere var dette en godt bevart hemmelighet. Det er det ikke lenger, men maten er like god som før.

Nysgjerrig? Her kan du lese om hvordan Szechuan Chengdu koker oksemager og griseører til stående applaus fra kritikere og matentusiaster.

Maten på Szechuan Chengdu i Trondheimsveien er autentisk, spicy og god, men stedet er ikke lenger en godt bevart hemmelighet.

Ellers: Nodee Barcode i Bjørvika byr på vakkert interiør og deilig mat. Klassikeren Dinner i sentrum anbefales for et raskt og godt måltid. (NB: Dyr vin!)

Beijing Palace lager deilig dim sum, men er kanskje mest kjent for et helt utrolig vinkart. Hos The Golden Chimp på Tøyen anbefaler vi en helkveld med full meny.

Sjekk også ut denne oversikten over alle kinesiske restauranter som vi har besøkt de siste årene.

I høst spurte vi ni personer med røtter fra ni forskjellige steder: Hvor får de den beste maten fra hjemlandet? Xueqi Pang vokste opp på kjøkkenet til foreldrenes kinesiske restaurant på Flisa. Når hun skal ut å spise i Oslo, ser hun etter den samme stemningen. Pang anbefaler China Star på Bjølsen.

– Å gå inn der er som å reise tilbake til barndommen. Maten er billig og enkel, men det er kultur, sa Pang.

China Star på Bjølsen minner Xueqi Pang om barndommen på Flisa.

Bonustips: Om man er ute etter ordentlig god kinesisk mat, anbefaler Pang Shanghai 2K18 i Kirkegata. Det er alltid masse kinesere som spiser der, og det er jo et godt tegn.

Her kan du drikke:

Nylig åpnet en spektakulær bar i ekte shanghai-stil à la 1920-tallet. Den heter Hai Pai og ligger i Oscarsgate 81. Under alle de kinesiske lyktene i taket kan du også bestille småretter.

Hai Pai er et lite stykke Kina i Oslo.

Her kan du bestille takeaway:

Ikke tid til å løfte blikket fra TV-sporten? Fortvil ikke, flere av byens beste kinesiske spisesteder tilbyr takeaway og hjemkjøring.

Da vi testet asiatisk takeaway i fjor, kom nevnte Dim Sum by Taste of China ut med toppkarakter.

Beijing Palace i Pilestredet fikk på sin side skryt for å levere saftige, velsmakende og varierte retter.

Lag kinesisk mat hjemme:

Foretrekker du å eksperimentere litt på kjøkkenet selv? Det er flere butikker som har ingrediensene og utstyret du trenger. Blant disse er A Food Market i Osterhaus’ gate og på Grønland og Scanasia i Youngs gate 1.

Sjekk gjerne denne guiden før handleturen: Hit går toppkokkene for å finne nye smaker.

Dette kan du lese:

Ai Weiweis memoarbok «Tusen års gleder og sorger» kom nettopp ut på norsk. Her skriver han blant annet om kommunistpartiets herjinger og faren som ble sendt til omskoleringsleir. Den verdensberømte kunstneren har selv vært arrestert av myndighetene og lever i dag i eksil i Portugal.

Ai Weiwei.

Her er to andre kinesiske bøker som finnes på norsk og som anbefales av Aftenposten-kommentator Therese Sollien:

«Frosker» av Mo Yan: En delvis selvbiografiske roman som kritiserer ettbarnspolitikken og tvangsabortene som fulgte med den.

«Åndefjellet» av Gao Xingjian: Denne er full av morsomme beskrivelser og hverdagslige observasjoner. Boken er forbudt i Kina, i likhet med alle utgivelsene til nobelprisvinner Gao.

Dette kan du høre på:

Kinesiske artister er gigastjerner på hjemmebane, men blir sjelden eller aldri store internasjonalt.

Er du nysgjerrig på hva som rører seg, kan du for eksempel sjekke ut Hua Chenyu, som i 2015 spilte inn en versjon av Aurora Aksnes’ låt «Silhouettes» med ny tekst på mandarin.

Ellers har Jay «King of Mandopop» Chou kommet et stykke både som artist og som skuespiller i Hollywood.

Jay «King of Mandopop» Chou

Jolin «Queen of C-pop» Tsai ble internasjonalt anerkjent med albumet «Play» i 2014 og dro på turné i USA. Taiwanske Tsais oppfølgeralbum «Ugly beauty» fra 2018 omtales som det fremste innen C-pop-sjangeren noensinne.

Jolin «Queen of C-pop» Tsai

Alle de nevnte artistene kan høres på Spotify. Les mer om kinesisk popmusikk her.

Vil du heller høre en podkast? Sjekk ut Forklart-episoden om OLs mørke side og hvordan Norge ble sportsvaskehjelp for Kina.

Dette kan du se på:

Lei av OL på skjermen? Vi skulle gjerne anbefalt deg noen gode kinesiske filmer og TV-serier. Dessverre er det lite som er tilgjengelig på strømmetjenester i Norge.

Er du derimot åpen for DVD og Blu-ray, finnes det muligheter. I denne saken anbefaler vår filmanmelder Kjetil Lismoen blant annet «A touch of sin» (2013) og «Wild Goose Lake» (2019).