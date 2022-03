Oslo-guide: Har du fått med deg disse nye stedene?

Oslos uteliv er inne i en post-pandemisk fase. Kanskje. Nye steder dukker opp i hele byen. Noen har allerede vært der en stund, men nå er de i alle fall litt mer synlige.

Oslos nyeste bar er bak denne døren, midt i et av byens kontorområder.

24. mars 2022 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag åpner en ny bar i de gamle lokalene til Bruket. I første etasje av Greenhouse, kontorfellesskapet i landbrukskvartalet i Schweigaards gate, var Bruket lenge et møtested. De hadde pizza og naturvin, og trakk folk til et område i byen som ikke akkurat roper uteliv.

Bruket stengte dørene for godt mens pandemiens herjet. Men nå åpner altså en ny bar her. Med et ganske nytt konsept, kan daglig leder avsløre.