Byliv Mote De pleide å være gratis. Nå er kostbare luksus-«tote bags» overalt.

Store logoer og trykk preger igjen bybildet. – En relativt rimelig måte å kare til seg en liten bit av et motehus på, mener ekspert.

9. sep. 2022 10:56 Sist oppdatert nå nettopp

Vi har alle fått et gratis handlenett på et arrangement eller lansering. En enkel stoffveske som skal henge over skulderen. Nå har designere og større merker sett sitt snitt til å lansere luksusalternativer til posene. De koster fra 500 til 25.000 kroner.

– High-fashion tote bags later til å være overalt nå, forteller mote- og skjønnhetsansvarlig i KK, Ida Elise Eide Einarsdóttir.