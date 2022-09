Høstferien blir grå og våt. Her er 15 ting å finne på med barna.

Regn. Surt. Mørkt. Ikke alltid like lett å få de små ut av huset for tiden? Her finner du morsomme aktiviteter som kan friste barna, enten dere vil være ute eller inne.

I høst kan du leke deg på Teknisk museum, prøve en helt ny lekeplass og se bursdagsforestilling til Albert Åberg.

30. sep. 2022 14:57 Sist oppdatert én time siden

På Tøyen er det kommet en helt ny lekeplass med Norges lengste sklie. Byens bondegårder holder åpent nesten hver dag. Kanskje prøve det splitter nye badet på Manglerud? Eller hva med å feire Albert Åbergs bursdag på kino eller teater?

Mulighetene er mange for store og små i høst. Sjekk vår store oversikt!