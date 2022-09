Slik blir lørdagens Pride-markering i Oslo

Lørdag 10. september blir det regnbuetog i Oslos gater og solidaritetsmarkering på Kontraskjæret.

Mange tusen nektet å følge politiets anbefaling om å flytte markeringen hjem lørdag 25. juni. Over to måneder senere arrangeres den offisielle solidaritetsmarkering.

Terroren natt til lørdag 25. juni førte til at Oslo pride parade ble avlyst. To mennesker ble drept og flere skadet da det ble avfyrt skudd mot Per på Hjørnet og London Pub i Rosenkrantz’ gate i Oslo sentrum.

I etterkant av avlysningen har mange etterlyst en anledning til å stå synlig sammen og feire kjærligheten. Nå skal endelig markeringen skje. Lørdag 10. september klokken 13 arrangerer Oslo pride et regnbuetog og en solidaritetsmarkering.

27. juni var det en minnemarkering på Rådhusplassen etter terrorangrepet i Oslo tre dager tidligere.

Regnbuetoget fra Kongens gate

Regnbuetoget blir ingen erstatning for Oslos Prides avlyste parade, men et folketog der alle som ønsker kan delta.

Oppmøte: Fra kl. 11 kan folk møte opp i bunnen av Kongens gate, fra sjøsiden. Avmarsj er klokken 13.

Rute: Fra Kongens gate, via Rosenkrantz' gate, Rådhusplassen, Kontraskjæret.

Solidaritetsmarkering på Kontraskjæret

DJ Fride Moksnes og DJ Austinat tar imot toget klokken 14 på Kontraskjæret. Der blir det solidaritetsmarkering.

I tillegg blir det taler underveis. Statsministeren skal gå i regnbuetoget og holder appell ca. kl. 15.15.

Solidaritetsmarkeringen varer til kl. 18.45. Gratis inngang.

Disse artisten vil også bidra:

Henrik Wilhelm Wilhelmsen

Hanna Asefaw

Cham Léon

Big Daddy Karsten & Ferdinand

DragCore

Fay Wildhagen

Matilde

Nils Bech & OMVR

Stort sikkerhetsopplegg

Lørdag ventes det opp mot 50.00 mennesker i regnbuetoget i Oslo sentrum. Til tross for at trusselbildet i Norge preges av usikkerhet og bekymring, mener PST at lørdagens markerings kan gjennomføres.

Politiet og Oslo pride samarbeider med Oslo kommune når det gjelder sikkerhet rundt arrangementet. Det blir både sivilt og uniformert politi i gatene.

Oslo-politiet sier til Aftenposten at de ikke er kjent med at det foreligger noen konkret trussel mot regnbuetoget lørdag.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo-politiet sier de setter inn ressurser og tiltak de anser nødvendige for å trygge deltagere og andre som ønsker å være til stede.