Vallerrevyen 2022: Treffer godt med ektefølt humor

«Mikrokosmos» oser av talent. Særlig én skuespiller løfter hele revyen.

I åpningsnummeret møter vi en gjeng oljearbeidere som har fått nok av brutte løfter.

Vallerrevyen 2022 innleder med et sterkt åpningsnummer. En gjeng oljearbeidere har sett seg lei av brutte løfter. Oljemordet er et faktum. Klimaflyktningene kommer. En skuespiller stiller spørsmål ved om det ikke er bedre å hjelpe flyktningene der de er.

Vallerrevyen lykkes med å lage sylskarp samfunnssatire av flyktningstrømmen, men uten at det blir for drøy kost.

I «Mikrokosmos» blir publikum tatt med på en kosmisk dannelsesreise. Falske peniser, demente gullfisker, onani, lyskuler og selvopptatte tenåringer er noe av det revyen har å by på. Det er en energisk og engasjert gjeng med skuespillere som står på scenen.

Sketsjen «Daddys Daddy Dat» harselerer med selvsentrerte og TikTok-avhengige tenåringer.

Gode skuespillerprestasjoner

Sketsjen «Familieportrett» er kveldens høydepunkt. Vi møter en familie som består av et lesbisk par og to døtre. Også den bitre eksmannen som er skeptisk til vaksiner, dukker opp.

Spesielt gøy er det når den ene datteren Rakel (som foretrekker å bli kalt «Gothmaster 2000») velger å ofre adoptivsøsteren til Nintendogudene. ketsjen er klin kokos og treffer godt med ektefølte humor.

Det er mange gode skuespillerprestasjoner, men det er spesielt én som peker seg ut. Emilio Lombardo er et multitalent uten like. Han fremstår stødig og karismatisk i sketsjen «Hotell Dorado». Der spiller han en hotellansatt som har mange baller i luften.

Skuespiller Emilio Lombardo (t.h) spiller i sketsjen «Hotell Dorado» en hotellansatt som har mange baller i luften. Han er både kokk, komiker, førstehjelpsansvarlig og resepsjonist.

Den røde tråden uteblir

En revy er ingenting uten et band og dansere. Bandet spiller på mesterlig vis. Musikken treffer deg rett i hjertet. Koreografien i dansenumrene er nydelige og elegante.

Det overskygger ikke det faktum at revyen mangler en god oppbygning. Ikke alle sketsjer er like godt gjennomarbeidet. Konseptet fremstår til tider uklart og entydig. Sketsjen «Karpe Ivars», der rapduoen Magdi og Chirag bestemmer seg for å droppe hiphopen og satse på dansemusikk, er et godt eksempel. Hva har dette med temaet «Mikrokosmos» å gjøre?

Vallerrevyen er underholdende og morsom. Men uten en røde tråd blir det ikke full pott her.

Fakta Vallerrevyen 2022 «Mikrokosmos» Instruktører: Fredrik Bentzen og Linn Gabrielsen Revysjefer: Dina Fidjeland Øvergaard og Olav Vikane Skuespillere: Christina Sommerseth, Emilio Lombardo, Dina Fidjeland Øvergaard, Clara Stigen, Nora Abbass, Karianne Dillevig og Olav Houge. Spilles på Valler videregående skole frem til 6. april. Vis mer