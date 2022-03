Fuglane på Det Norske Teateret

Dette er den slags teater som får mange til å gå i pausene – ja, det er to – og spesielt etter andre akt.

Samtidig vokser forestillingen på dem som åpner seg for et spesielt teaterspråk i ekstremt langsomt tempo, lite dialog, men mange tanker om naturkrefter og tegn, om dragende sensualitet, og like dragende frykt og lengsel. Med andre ord: for Tarjei Vesaas i belgisk regiteater-versjon.