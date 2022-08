De har hver sin Karpe-tatovering. Karin Nordseth (28) og Pernille Rosemary Flatjord (31) har vært på 70 konserter og driver kontoen «Karpe4life». – Tårene renner hver eneste gang. Det er så mye følelser. Byliv Karpe – Konsertene i Spektrum har vært et eventyr. Det blir mildt sagt kjedelig å komme tilbake til hverdagen.

Siden 6. august har rapduoen samlet over 100.000 mennesker over ti konserter i den store arenaen. Lørdag er det klart for siste konsert.

Nå nettopp

– Du har vært på ti Karpe-konserter i Spektrum på tre uker. Hvor mye penger har du brukt?

– Det har vi blitt enige om ikke å si noe om, ler Pernille Rosemary Flatjord (31) og legger til: