Brukte ett år på å utvikle bakeriets nye bestselger

Glem cronut og kardemommeboller av surdeig. Dette er bakverket det snakkes om i Oslo nå.

Denne firkant-baksten finner du kun ett sted i Norge.

22 minutter siden

– Jeg må nesten holde av en til deg om du skal smake. De selges vanvittig fort, sier Nils Oddanger Heggdalsvik når Aftenposten ringer fredag morgen.

Han er eier av bakeri Kveitemjøl på Aker brygge og skaperen av deres nye bestselger. Surdeigsbakeriet har vært populært blant Oslo-folk siden åpningen i 2020. For to uker siden lanserte de et helt nytt produkt – som raskt ble svært populært.