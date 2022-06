Oslo-guide: Ni padleturer i Oslo-området

Oslo er så mye mer enn bare en storby. Både fjorden og innsjøene er velegnet for mange flotte turopplevelser.

Både Tjuvholmen, Aker brygge og Munch brygge er steder som egner seg godt til annerledes-by-opplevelser fra båten.

Befinner du deg midt i Oslo sentrum, trenger du ikke bevege deg langt for å se noe annet enn asfalt under deg. Rundt oss er både fjorden og innsjøene i Marka ypperlige steder for naturopplevelser.

– Jeg elsker den roen man får og den friheten jeg får på vannet.

Det sier Anoushka Skaar Nordby som startet med kajakkpadling for under to år siden. Hun elsker å oppleve nye steder i kajakken.

– Jeg elsker å padle langs havnefronten i Oslo. Under Tjuvholmen og Aker brygge for eksempel. Det er så mye spennende å se der.

Arkitektur, blåskjellfarmer og ulovlige hummerteiner er noe av det hun trekker frem. Du trenger ikke mer en noen hundre padletak før nye perspektiver på byen er synlig.

– Man trenger ikke nødvendigvis ha et konkret mål med turen, du bare opplever underveis. Det er det som er så morsomt med å padle på den måten.

Ved hjelp av tre erfarne padler har vi plukket ut ni turer i nærområdet. Du finner dem lenger nede i saken.

Anoushka Skaar Nordby oppfordrer alle til å lære seg å redde seg selv og andre før man drar ut på langtur.

Nordby, som opprinnelig er fra Moss, savnet familieturene i hjembyen da hun flyttet til Oslo. Kjæresten ga henne det siste dyttet hun trengte. Han er grunnleggeren av MadGoats, en av kajakktilbyderne i Oslo sentrum.

– Jeg var på jakt etter en ny måte å bruke naturen på. Da var kajakk helt topp!

Oslos varierte muligheter setter Nordby veldig stor pris på.

– Jeg er stolt av å bo i en by der jeg både får storbylivet og muligheten til å trekke meg tilbake til naturen.

Selv om naturopplevelsene er lett tilgjengelig, er det særlig én utfordring i Oslofjorden: Stor båttrafikk.

– Jeg synes det er vanskelig å bedømme avstander på vannet siden det er så flatt. Jeg vil derfor oppfordre padlere til å heller vike én gang for mye enn én for lite. Er du nybegynner, bør du alltid padle med noen. Dere synes mye bedre hvis dere padler ved siden av hverandre, opplyser hun.

Ni turer- fra helt ny til mer erfaren

Trykk på rutene for å hoppe til turen

Zoom i kartet for å få frem alle ni turene

Fakta Vanskelighetsgrader 1–3: 1. Enkel og overkommelig for alle 2. Krever litt mer fysikk, men ingen store utfordringer 3. Krever god fysikk og erfaring med kajakk Vis mer

Urban tur

Lengde: 2, 5 km

Varighet: 1 time

Vanskelighetsgrad: 1

Fra Sørenga padler du under gangbroen, forbi Munchmuseet og inn i kanalen mellom museet og Operaen. Her kommer Akerselva ut gjennom en 400 meter lang tunnel. I andre enden av tunnelen kommer du til Grønland. Oppover her er det fint å padle for alle.

Nederst på Grünerløkka sier det stopp for mange. Det er et forhøyet parti med mye strøm. Men det er mulig å gå ut av kajakken og dra den over et stykke på et par meter og fortsette oppover til Nybrua.

Dette er en urban tur som mange synes er gøy, og du kan se byen fra stillere lomme.

Her kan du leie kajakk av DNT og MadGoats.

Selv om du befinner deg midt på Grønland, er det en egen stillhet på vannet. Det gir deg også et unikt perspektiv på byen.

Klassikeren

Lengde: Ca. 5 km

Varighet: 1, 5 time

Vanskelighetsgrad: 2

Turen går fra Sørenga og rundt Hovedøya. Den nærmeste av øyene i indre Oslofjord. Dette er ifølge Vandbakk en klassiker.

Når du kommer til Hovedøya, er det fint å padle rundt hele. Underveis kan du se etter steder hvor det passer å komme seg i land.

Øya i seg selv er også verdt et besøk. Med sine gamle klosterruiner, to matserveringer og et stort antall badeplasser og friluftsområder.

Her kan du leie kajakk av DNT og MadGoats.

Hovedøya-rundt er en kortere tur enn mange andre i indre Oslofjord. Du trenger ikke padle hele øya rundt heller, du kan padle frem og tilbake.

Lavterskel overnattingstur

Lengde: Ca. 4 km én vei

Varighet: Ca. 1,5 time

Vanskelighetsgrad: 2

Endelig er Langøyene igjen åpen for gjester, etter to år med sikring av et gammelt avfallsdeponi. For mange er dette gode nyheter, det er nemlig den eneste øya i indre Oslofjord der det er lov å overnatte i telt.

Turen dit går ut fra Sørenga mellom Hovedøya og Bleikøya. Når du runder Bleikøya, tar du til venstre. Da får du etter hvert Gressholmen på høyre side. Langøyene vil du da se fremfor deg.

Denne turen passer for de aller fleste.

Her kan du leie kajakk av DNT og MadGoats.

Padleøya

Lengde: Ca. 5,3 km én vei

Varighet: Ca. 2 timer

Vanskelighetsgrad: 3

Like utenfor Langøyene ligger den litt mindre kjente Husbergøya. Dette er en av de sørligste øyene i indre Oslofjord. Her er det satt opp en gapahuk som er fin å bruke for kajakkfolk. Det er også godt tilrettelagt for å komme i land.

For å komme dit tar du samme rute som til Langøyene. Du bare fortsetter fordi med Langøyene på høyre hånd.

Her kan du leie kajakk av DNT og MadGoats.

Før du setter deg i en kajakk eller kano, er det lurt å pakke absolutt alt i vanntette poser.

Oppdagelsesferden

Lengde: 3, 5 km én vei

Varighet: Ca. 1 time hver vei

Vanskelighetsgrad: 1

I Østmarka i Lørenskog kommune ligger Losbyvassdraget. Her er det mange kriker og kroker og en følelse av uberørt natur.

Turen starter i Mønevannet, går over Fløyta og ender i Røyrivannet. Ved det siste vannet kan du overnatte i Stallen eller Røyrivannskoia, eller du kan snu og padle tilbake. Det er også utallige steder å sette opp telt, både på øyer og langs fastlandet.

I enden av ruten finner du Østmarka naturreservat. Her ligger kanskje Oslos villeste naturområder for dine føtter.

Kano kan leies på Losby besøksgård (1,5 km unna) eller Losby gods (1 km unna).

Langen

Lengde: 8 km én vei

Varighet: Ca. 2–3 timer hver vei

Vanskelighetsgrad: 2

Langen er et langt og smalt vann delt mellom kommunene Nordre Follo og Enebakk. Turen begynner på Bru i Siggerud og slutter på Rustadstuen i Ytre Enebakk.

Turen er veldig variert. Du passerer både boligområder, hytteområder, øyer og vernet og vakker natur.

Området fungerer godt til både dags- og overnattingsturer.

Du finner mange fine leirplasser langs ruten. Det er også flere badestrender.

Wild Oslo har utleie av både kajakk og kano på Bru. De krever ikke våttkort for utleie.

Hus-safari

Lengde: Ca. 7 km

Varighet: Ca. 2,5 timer

Vanskelighetsgrad: 1

Denne turen går fra Breivoll til Bålerudstranda i Bunnefjorden. Underveis passerer du små vernede øyer der fugler hekkes.

I turens ende er et av de kjente husene fra TV-serien Exit og en fin sandstrand. Rett i nærheten ligger også Roald Amundsens hjem og Svartskog kolonial.

Bøtun beskriver den som ekstremt velegnet for nybegynnere, fordi det ligger skjermet til og det er lite båttrafikk i området.

DNT har uteleie av kajakk på Breivoll gård.

I enden av turen finner du det kjente Exit-huset. Rett i nærheten ligger også Roald Amundsens hjem.

Øyhopping

Lengde: 9–10 km én vei

Varighet: Ca. 3 timer

Vanskelighetsgrad: 2

Steilene er en liten øygruppe vest for Nesodden. Turen hit går fra Sandvika.

Øygruppen består av fem øyer, der øyene Landsteilene og Storsteilene egner seg best for overnatting. På øya Knerten er det et fuglereservat som er fint å observere fra kajakken, men det er ikke lov å gå i land her.

Turen er skjermet for en del vær, men det er litt båttrafikk i området.

Du kan leie kajakk i Bjørnsvika eller på Høvik.

Ekspedisjonen

Lengde: Ca. 40 km

Varighet: 3–4 dager

Vanskelighetsgrad: 3

Denne nærtur-ekspedisjonen går Nordmarka på langs, og er for dem som ønsker en mer utfordrende tur. Ekspedisjonen starter helt nord ved Mylla og ender på Skar i Maridalen.

Turen går over mange vann, men det er en del partier som også foregår på land. En kanotrille eller packraft er derfor lurt.

Du kan sove i telt eller hengekøye, og du passerer en DNT-hytte det er mulig å innkvartere seg i.

Det er ikke utleie på startstedet, du må derfor selv frakte en fremkomstmiddel dit. Se kart for mer detaljert rute.

Nordmarka har mange innsjøer og vill natur. Vil du på en skikkelig tur i nærområdet, kan du padle Nordmarka på langs.

Mange utleiere krever våttkort eller annet bevis. Noen aksepterer at ikke alle må ha det, men noen. Sjekk derfor med tilbyderne hva slags regler som gjelder for dem. For tre timer starter prisene på 275,- for DNT-medlemmer og 299,- hos MadGoats, 350,- to timer,

Skal du leie et døgn starter prisene på 420,- for DNT-medlemmer og 500,- hos Marineservice.

Fakta Til å hjelpe oss med rutene har vi fått hjelp av: Kristoffer Vandbakk. Han jobber i DNT Oslo. Stine Schultz Heireng. Hun er en del av duoen Tursøstre og er generalsekretær i Norges speiderforbund. Sigbjørn Bøtun. Han er kajakkinstruktør og kursholder i havkajakk. Vis mer