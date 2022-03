Eikelirevyen 2022: Årets mest rølpete revy?

«The Oakelireview» er full av festmusikk, billig humor og hormonelle ideer. Men Eikelirevyen viser at også hjemmelaget rølperevy kan være ganske så gøy.

Skuespillerne i Eikelirevyen har laget revyen helt selv. Det synes på godt og vondt.

Se for deg at du er 18 år, inviterer til vorspiel og skriver en revy på stigende promille. «The Oakelireview» ser ut som at den har en slik forhistorie. Her er numre som «Turneruze», om en prinsesse som vil ha pils og ikke prins. Det er full døvetolk under en gudstjeneste – og et titall nummer som ender i homoerotikk og/eller homovitser.

Det høres kanskje helt forferdelig ut, og ja, «The Oakelireview» er ikke en revy som forsøker å være smart eller kunstferdig. Likevel lykkes Eikelielevene med ganske mye i sin rølperevy på Salt.

Eikelirevyen forsøker aldri å være hverken woke, kunstferdig eller smart. Her blir du menn med parykk intervjuet i anledning kvinnedagen.

«The Oakelireview» har skuespillerne selv som instruktører. Det merkes på godt og vondt. Det gode er at man ser at de koser seg veldig på scenen – og det smitter over på oss i salen. Revyens røde tråd er en reise fra Eikeli og gjennom verden i russebuss. De går litt inn-og-ut av konseptet, og med unntak av god-stemning-dans i Brasil, en drita Vladimir Putin på hest – og en miniscene med en mumie i Egypt – så får de ikke så mye igjen for det. (Men hey! Det var jo faktisk tre scener.)

Det beste med revyen er at den egentlig bare prøver å lage fest. Snuttene består av en DJ med stadig nye parykker. Det er mye hes roping til publikum. Men det er helt fint. Ingen skuespillere kan være 18-åring-på-fest like godt som Eikelis 18-åringer-på-fest.

Flere sketsjer ender i at buksene faller. Her er det full bokserdans.

Fakta Eikelirevyen 2022: «The Oakelireview» Instruktører, tekstforfattere og skuespillere: Herman Bache Jenssen, Una Falck Halvorsen, Sondre Lyssand, Maren Høyaas Løken, Hedda Seim Rinker, Henrik Lind, Mathias Nesvåg og Pernille Graver Härter. Spilles på Salt i Oslo frem til 10. mars. Vis mer

I form og tekst slekter sketsjene på bygderevyen. Her er løgndetektor på jobbintervju, en litt for ivrig fotballpappa og tøysing med Tourettes. Jeg har nok sett mye av det før, men jeg synes Eikelirevyen leverer dem godt. De er gode på nyansert spill og de gir alle aktørene plass. Det gjør at de fleste sketsjene løfter seg. Til og med billige homovitser smaker bedre når timingen er god og guttastemningen er velment.

Eikelirevyen har vært reisende i treere. Nå får de en firer fordi de eier sitt eget festkonsept Kanskje blir det bedre neste år, for det er mye potensial i et godt vorspiel.

