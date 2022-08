To helt nye og ti andre festivaler denne uken

Findings og elleve andre festivaler holdes i Oslo-området denne helgen. Det blir variert musikk, morsomme aktiviteter og deilig mat!

I helgen koker det i Oslo når festivalsommeren når sitt klimaks. Velg mellom elektronisk dansemusikk på Findings, Undergrunn eller Hillbillies. Hvilke festival velger du?

Nå nettopp

Hele åtte festivaler avholdes i Oslo denne helgen, der to prøver seg for første gang. Asker, Lillestrøm, Jessheim og Drammen har også festivalprogram. Det blir Undergrunn, Chris Holsten, Veronica Maggio, Alan Walker og Hellbillies. Her er det bare å velge og vrake.

Siden august 2014 har Bislett Stadion tatt imot feststemte mennesker for festivalen Findings. Elektronisk dansemusikk og popmusikk dundrer høyt over Oslo. En plage for naboene, men også en påminnelse om at kulturlivet i hovedstaden går sin gang også etter sommerferien.