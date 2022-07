Ole Petter Baugerød Stokke savnet å drive med en utendørsaktivitet, men har aldri vært så glad i fotball eller basketball: – Så oppdaget jeg pingpong.

Utendørs bordtennis er blitt en populær sommeraktivitet. Samtidig har idretten fått oppmerksomhet på VGTV gjennom humorserien «Bordtenniskameratene», hvor Morten Ramm, Erik Solbakken, Ole Soo og Jørgen Høst spiller bordtennis i norsk 4. divisjon.

Jan Berner i Oslo Bordtennisklubb merker den økte interessen godt.

– Folk søker seg inn etter utendørssesongen. Antallet spillere har økt etter korona, og det er særlig voksne som vil spille, forteller han.

Ifølge Berner har særlig de yngre latt seg inspirere av VGTVs serie.

– Mange barn kommer og sier at de har sett «Bordtenniskameratene», sier han.

Enn så lenge er utendørssesongen i full gang, og i Oslo er det kort mellom bordtennisbordene. Lenger ned i saken viser vi deg hvor du finner dem og gir tips til hva du bør tenke på før du begynner å spille.

Ole Petter Baugerød Stokke har spilt bordtennis i Oslos parker og skolegårder i flere år.

Lavterskel

– Jeg er en fyr som liker å sitte foran datamaskiner, og jeg har savnet å gjøre noe ute. Jeg lærte meg aldri å skate og har aldri vært så glad i fotball og basketball. Men så oppdaget jeg pingpong.

Det sier Ole Petter Baugerød Stokke. Sammen med en vennegjeng har han spilt bordtennis i Oslos gater gjennom flere sommersesonger.

Stokke trekker frem de lave kravene til både utstyr og fysisk form som en fordel.

– Jeg syntes det var en ganske lavterskel greie. Og det lot seg kombinere med øl, så på sommerstid var det gøy å kunne ta med seg et par øl og en racket. Så hadde man det man trengte, utdyper han.

Startet forening

Stokke og vennene begynte å spille i skolegården på Lakkegata skole. I 2011 stiftet de sin egen forening. I tillegg til å spille bordtennis, har de blant annet laget musikk og merch.

– Det begynte som en ironisk greie. Så eskalerte det litt, forteller han.

Lakkegata pingpongforening meldte seg opp til bedriftsidrettsserien i Oslo. Der spilte de i fem år.

– Vi var det dårligste bordtennislaget i hele Oslo bedriftsidrettskrets, humrer Stokke.

Utendørs bordtennis er ofte lavterskel, men kan også bli en ordentlig treningsøkt.

Medlemmene i Lakkegata pingpongforening er kanskje ikke blodseriøse. Men selv når de spiller i skolegårder og parker, forholder de seg til de offisielle bordtennisreglene.

– Det er ikke så voldsomt mye regler, og de er enkle å lære. Men det er alltid et spørsmål om hvor mye man skal kjefte når man spiller mot fremmede. Hvis de bryter reglene, får det være greit.

Noe for alle

Ifølge Stokke er det flere som spiller bordtennis utendørs nå enn da Lakkegata pingpongforening startet opp.

– Litt av moroa var at det var veldig sært. Det var ingen andre som drev med det. Men med «Bordtenniskameratene» på VGTV, og sikkert pandemien også, ble det en hipstergreie. Så ble det en mer allmenn greie etter hvert, sier han.

Stokke trekker frem at bordtennis er en idrett som passer for alle.

– I bedriftsserien tror jeg den eldste vi spilte mot, var 90 år. Han hadde spilt bordtennis lenger enn alle vi andre hadde levd til sammen, spøker han.

Stokke tror at mange feilaktig ser på bordtennis som en pubsport, på linje med dart og shuffleboard.

– Det er litt hva du gjør det til selv, men jeg tror folk undervurderer hvor slitsomt og teknisk det kan være. Bordtennis passer også for dem som vil trene og bli svette, understreker han.

Idretten krever lite utstyr.

Råd til deg som vil spille bordtennis utendørs:

Racketer og baller trenger ikke være så dyrt. Du får det for et par hundre kroner i en sportsbutikk.

Ta med et par ekstra baller. De flyr lett av gårde.

Ta med vann og ikke kle deg for varmt. Du kan bli mer sliten og svett enn du tror.

Bruk gode sko.

Husk solbriller.

Ta eventuelt med en liten høyttaler. Musikk mens man spiller kan gjøre det ekstra gøy.

Bordtennis kan fint kombineres med grilling ved siden av bordet. Eller øl.

Fakta Grunnleggende regler i bordtennis En ballveksling starter med en serve. Serveren kaster opp til seg selv og slår ballen i egen bordhalvdel slik at den spretter over nettet. Berører ballen nettet, må serven tas om igjen. Går den i nettet, vinner motstanderen ballvekslingen.

Ballen slås frem og tilbake over nettet og skal sprette én gang før den returneres.

En spiller vinner ballvekslingen dersom motstanderen slår ballen i nettet, ikke treffer bordet på motsatt side, treffes av ballen før den har passert bordkanten, berører bordet med den frie hånden eller berører nettet.

En vunnet ballveksling gir ett poeng.

Serven skal bytte side for hvert andre poeng.

Den som først får 11 poeng, vinner settet.

Kampen vinnes vanligvis ved at man vinner tre av fem eller fire av sju sett. Vis mer

Det er over 40 ulike steder i Oslo med bordtennisbord. Se kartet nederst i artikkelen for hele oversikten.

Utvalgte steder for utendørs bordtennis

Sofienbergparken

Ole Petter Baugerød Stokke trekker frem Sofienbergparken som det ultimate stedet for bordtennis i Oslo. Her er det mange bord, mye folk og gode muligheter for en kamp mot fremmede.

Lakkegata skole

Her spilte Lakkergata pingpongforening sine første kamper. Du finner bordtennisbord i skolegårdene til mange Osloskoler, deriblant på Fagerborg, Foss, Majorstuen og Hersleb.

Lilleborgbanen

Mellom Torshovdalen og Trikkestallen ligger Lilleborgbanen. Her kan du også ta deg en runde på minigolfbanen.

Heibergløkka

Et steinkast fra Tøyen Torg og Tøyen T-banestasjon.

Du kan ta T-banen til Tøyen og slå deg løs ved bordtennisbordene på Heibergløkka, slik Ole Petter Baugerød Stokke (bak) har gjort sammen med kompisen Jan Simen Knutsen Bjørkelo (foran).

Kampen park

Parken ligger på en høyde. Her er det utsikt over byen, pene omgivelser og god plass. Og selvfølgelig bordtennisbord.

Stensparken

Du finner bordtennisbordet på toppen, sammen med en uteservering som holder åpent når været tillater det. Mulighetene for forfriskninger mellom kampene er med andre ord gode.

Taket på St. Hanshaugen senter

«Vind er pingpongspillerens verste fiende», sier Ole Petter Baugerød Stokke. På taket av St. Hanshaugen senter er du litt mer skjermet fra vinden enn ute i parkene.