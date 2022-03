Blindernrevyen 2022: Det enkle er ofte det beste

Blindersrevyen 2022 «Skul» har gjort det enkelt ved å ta oss med til skolebenken. Men, det enkle er ofte det beste.

Det var mye sang og dans i Blindernrevyen.

Revyen «Skul» tar oss til klasserommet, hvor vi møter lærere og elever som gjør alt de kan for å være kule – for å være en del av gjengen. Det er et enkelt tema, men det er noe alle i publikum kan kjenne seg igjen i.

Spesielt en sketsj hvor det inviteres på en god gammeldags overnatting, slår godt an. Skuespiller Henrik Vang inviterer tre av kompisene sine på overnatting, hvor de ser skrekkfilm og spise godteri. På overnattingen kommer det frem gode samtaler, og noen svært morsomme poeng.

De musikalske numrene var sterke.

Det musikalske var det beste

Det absolutte høydepunktet er de musikalske innslagene, som Blindernrevyen har mange av. Hannah Walker og Henrik Vang leverer opp til flere ganger sterke numre. Begge synger og danser på et høyt nivå. Til tross for at det danses i høyt tempo, synges det klokkerent. Musikalscenen venter på dere, sier jeg bare!

Bandet fortjener en ekstra hyllest. Sangene i revyen er i flere tilfeller musikalsanger fra Broadway. Det kan være utfordrende å få til å låte bra for et band på fem personer. Dette klarer de med glans. Koristene i bandet er også dyktige sangere, og de blir hypping brukt i sketsjene.

Henrik Vang (til høyre) er en allsidig skuespiller, og kunne både synge og danse.

Enkelt, men godt

«Skul» spiller på det enkle. Det synes godt når de morsomste sketsjene bygger på fire jenter som starter en bæsje-instagram. Altså, at de publiserer bilder av at de bæsjer og blir verdenskjente influensere. Humoren er enkel, men det slår likevel godt an her.

Om det skal være en ting å sette fingeren på, kan man spørre seg hvor mange sketsjer man trenger om lærere som prøver å være kule. Etter den femte sketsjen kan man kanskje bli lei.

Det som gjør at dette enkle temaet fungerer så godt, er at skuespillerne leverer veldig bra. Alle har en sterk scenepersonlighet, og de hopper inn og ut av rollene som om det er det letteste på jord. Jeg begynner nesten å lure på om skuespillerne er innleide profesjonelle skuespillere.

Man kjeder seg ikke et sekund under «Skul». Dette er et fantastisk show fra start til slutt!

Vår vurdering:

Fakta «Skul» Blindernrevyen Instruktør: Erik Wensaas Revysjefer: Selasi Bravie, Jenny Buxrud, Tobias Mattson og Linus Jensen. Skuespillere: Alfred Helleve, Hannah Walker, Leonard Gjernes, Karoline Tengesdal, Henrik Vang, Alma Kvalshaug, Kasper Sørnes Løkeland. Spilles på Blindern videregående skole fra 5. mars til 13. mars. Vis mer