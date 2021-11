Har du sett det på regningen? Prisene har gjort et hopp på restaurantene.

Restauranteiere mener det er flere grunner til at kundene nå må punge ut mer.

Jørn Lie driver flere klassiske restauranter i Oslo. Nå har han fullt hus og doble bordsetninger i lutefisksesongen på Gamle Raadhus.

18. nov. 2021 17:10 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere i høst skapte 185 kroner for en løksuppe debatt i Bergen. Restauranten Opus 16 mente at Bergens Tidende bommet grovt da de skrev at prisen på suppen var «hårreisende». Opus 16 mente suppen antagelig burde kostet det dobbelte.

Etter gjenåpningen av samfunnet er det blitt pekt på økte priser også i flere av Aftenpostens restaurantanmeldelser.