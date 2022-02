Askerrevyen 2022: For i kveld er det lov å være en taper

Askerrevyen 2022 ønsker å hylle taperne. Det er en oppgave de delvis klarer å innfri.

I sketsjen «The winner coach» holder Iben Sande (i midten) et motivasjonsforedrag om hva som kjennetegner en vinner.

Fakta Askerrevyen 2022: «Heia de som taper» Revysjefer: Stina Prestegard (hovedsjef), Albert Vedeler, Martine Berg og Marchus Nilsen. Skuespillere: Iben Sande (aktørsjef), Herman Neple, Eirun Kjesbu, Wilma Seljordslia, Amalie Hveem, Jørgen Gullbekk, Thea Einstabland og Aurora Vik. Spilles på Asker videregående skole fra 10. til 16. februar. Vis mer

Det er på sin plass å utpeke en klar vinner: elevene. Askerrevyen er en 100 prosent elevdrevet revy. De har ingen profesjonelle instruktører i ryggen. Det er imponerende hva elevene har klart å få til på kort tid. Det fortjener de ros for.

«Heia de som taper» virker idérik. Skuespillerne klarer å lage satire av brennbare temaer, som for eksempel «woke», høye strømpriser, pronomenen «hen» og Ropstad-saken. Det viser at de har fulgt med i timen.

Sketsjen «Rus og russ» i første del av revyen er uten tvil kveldens høydepunkt. NRK-programleder Leo Ajkic forsøker å selge dop til noen russejenter, samtidig som han prøver å lage en dokumentar.

Sketsjen «Rus og russ» der NRK-programleder Leo Ajkic forsøker å selge dop til noen russejenter er kveldens høydepunkt.

Billettkontroll og ekstremvær

Revyen inneholder noen gullgruver. Dansenumrene og musikkinnslag fra band gjør sketsjene ekstra gøy og fengende. Skuespillerne i «Heia de som taper» fremstår uredde, engasjerte og modige. De er ikke redde for å tråkke på tær. Pressekonferansen der en av skuespillerne parodierer Petter Northug er spesielt godt fremført.

Temaet kommer likevel ikke alltid godt nok frem. Enkelte av sketsjene bærer preg av hastverk. De fremstår litt malplassert og mangler funksjon. Som når en nyhetsanker setter over til en reporter ute i felt. Hun melder om ekstremvær. En huleboer går med jevne mellomrom over scenen i bakgrunnen.

Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er budskapet og hvordan de tematisk hører til konseptet. Det samme er også tilfellet med sketsjen «Billettkontrollen» i andre akt. Hva har billettkontroll og ekstremvær med tapere å gjøre? Det er noe som skurrer.

I sketsjen «Bryllup» blir en brud forlatt ved alteret.

Når ikke helt opp

Revyen evner å bygge opp noen gode og morsomme karakterer. Flere av dem greier å oppnå kontakt med publikum. Spesielt er det verdt å nevne skuespilleren Iben Sande. Han oser av selvtillit og selvsikkerhet. Det er umulig å ikke le hver gang Sande er på scenen.

Askerrevyen er underholdende. Problemet er at den til tider blir litt for usammenhengende. Det gjør at den ikke når helt opp.