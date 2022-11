Supper, pizza, gryteretter og treretters. Oslos markastuene serverer mye godt, om det skulle være til lunsj, middag, hverdag eller helg.

I en travel byhverdag kan det være fristende å lufte hodet i Oslomarka. Hva er vel ikke bedre enn å nyte et varmt måltid inne i en lun stue på veien?

Om du vil ha et alternativt hjemmekontor, ta en tur etter jobb eller komme deg ut dagen derpå: Her er åtte markastuer som serverer varme måltider!

Vi tok turen fra sentrum til Ullevålseter. Etter knappe 20 minutter var vi på Sognsvann T-banestasjon. Skoleklasser, barnehager, mosjonister og d-vitamin-manglende nordmenn hadde også funnet veien til Sognsvann denne solfylte og fargerike dagen. Vi fant rask skiltet «Ullevålseter 6 km» med pil mot høyre – og gikk.

Korteste vei mot Ullevålseter er å følge hovedveien i skogen. Vi ønsket derimot å kjenne solens varme lengst mulig og gikk derfor på stien langs Sognsvann.

Etter omtrent to kilometer tok vi opp til høyre, før vi kom til hovedveien mot Ullevålseter. Solen skimtes mellom trærne. Før vi visste ord av det var vi ved Store Åklungen og over halvveis på turen.

Et par kilometer og en bratt bakke senere, skimtes den store, røde sportstuen. Omtrent én time brukte vi fra Sognsvann. Nå var vi klare for hjemmelaget traktkantarell-suppe!

Ullevålseter serverer suppe hver dag frem til stengetid. Suppeprisene varierer mellom 110 og 125 kroner. Noen dager serveres det gryteretter til 140–160 kroner.

Adresse: Nordmarka 897, Nordmarka

Åpningstider: Tirsdag til søndag klokken 09–17. Forlenges i forbindelse med skisesongen.

Ankomst: Går du fra Sognsvann, slik vi gjorde, er turen omtrent seks km. Kortest vei er likevel fra Frognerseteren med 4,8 km lysløype hele veien. Begge turene tar ca. én time å gå.

Kafeen på Kobberhaughytta er kun åpen i slutten av uken. Her kan du spise pizza fra klokken 12. Det er også mulig å forhåndsbestille en treretters middag for 490 kroner fra klokken 19 onsdag til lørdag. Menyen varierer etter sesong, men består ofte av suppe til forrett, en kjøttrett til hovedrett og en dessert. Alt er hjemmelaget.

Skullerudstua serverer supper og gryter fra 100 til 150 kroner. På fredag kan du spise surdeigspizza for 170 kroner og lasagne for 180 kroner.

Rustadsaga

Rustadsaga ble kåret til årets Marka-stue av Aftenpostens lesere i februar.

Rustadsaga tilbyr flere varmeretter. Her kan du få omelett til 155 kroner, varm pai med bacon og brokkoli for 130 kroner eller hjemmelagde karbonader med speilegg for 150 kroner. Noen dager er det også mulig å få dagens suppe for 125 kroner.

Besøksadresse: Rustadsaga 856, Østmarka.

Åpningstider: Tirsdag til fredag klokken 10–15. Helger klokken 10–16.

Ankomst: Ta T-banelinje 3 til Bogerud T-banestasjon og gå ca. én km. Ønsker du å bevege deg litt mer, kan du gå en runde rundt Nøklevann (8,3 km). Det er også fint å gå fra Skullerud stasjon, som er 3 kilometer og tar omtrent 40 minutter å gå.