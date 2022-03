Ullernrevyen 2022: Handleposen er full av råskap og overraskelser

Gjengen fra Ullern er innelåst i en butikk. Det eskalerer til et forrykende show, som man ikke får nok av.

Blomsten sammen med faren som spiller bien. En klassiker. I denne sketsjen er blomsten, spilt av Pia Harm, hysterisk morsom med sine uforfalskede meninger.

Nå nettopp

«Se for deg at du vandrer rundt i en butikk klokken 22.55, det er 5 minutter til stenging og plutselig hører du over høyttaleranlegget: «Dette er en melding til alle våre kunder ...»

Det er nettopp dette som skjer med gjengen fra Ullern videregående skole. De innelåste kundene må få tiden til å gå til de kan slippe ut igjen. Å sette sammen en revy blir nattens tidsfordriv.

Timingen er perfekt. Det er fem minutter til «butikken» stenger. Fem minutter før showstart er det allerede liv og røre på scenen. Jeg føler meg som en flue på veggen i en ekte dagligvarehandel. Forestillingen har egentlig ikke begynt, men jeg er allerede dratt inn i situasjonen.

Sammen med programlederen for barne-TV, spilt av Ihne Siger-Nielsen, har publikum hentet tigeren inn til scenen med felles knurring og kloring.

Sårt, intimt og hysterisk

Åpningsnummeret gir meg frysninger. Alle bør ta turen til Ullern for å se dette forrykende showet. Det er trøkk fra start til slutt. Band og korister leverer så det ljomer. Skuespillere og dansere synger og danser med presisjon og kraft.

Smilebåndene begynner å bli numne. Sketsjene har smarte og originale løsninger. Overraskelsene kommer på løpende bånd. Når du tror sluttpoenget er satt, dukker det brått opp en engel fra oven. Bokstavelig talt.

Et spekter av følelser formidles i denne revyen. Det er flere såre og intime øyeblikk mellom latteren. De melankolske dalene er velkomne. Helhetsopplevelsen av revyen blir med dette svært behagelig. Smilebåndene får hvile seg, men ikke lenge. Plutselig bryter publikum igjen ut i latter.

Skuespillerne er fryktløse. De tør å ta pauser og beholder roen i latter og melankoli. Dette fungerer godt. Det gjør revyen forfriskende dynamisk.

Ullernrevyen 2022 er kreativ. Fra scenen lekes det med både publikum og instruktørene, Nicolai Arnesen og Oscar Greger. De interaktive delene er både ubehagelige og komiske. Det er noe helt spesielt ved å sitte blant tre generasjoner som knurrer og klorer mot «barne-TV-programlederen» på scenen.

Tiden flyr forbi. Vi har vært innelåst i butikken i underkant av to timer. Jeg blir nesten lei meg i det lysene slås på og dørene åpnes. Én gang til, én gang til!