Stadig flere unge trekker til brune barer. Vi viser vei til noen av byens beste.

Eldre stamgjester og unge i skjønn forening. Her er Oslos brune barer.

Vi viser vei til de hyggeligste, de klassiske og de billigste. Og til sportspubene som gjelder for deg som ikke liker sport.

Henrik Manfredo serverer øltørste gjester på Cacadou i Torggata.

30 minutter siden

– Jeg har inntrykk av at stadig flere unge mennesker vil sitte og snakke sammen og høre på ålreit musikk, fremfor å skulle gjøre en stor greie ut av å gå ut, sier Henrik Manfredo.

Han er barsjef på Cacacou i Torggata og har jobbet i utelivsbransjen siden 90-tallet. Da var dansestedene sikre vinnere i yngre kretser. Nå kan det se ut til at flere unge heller velger en lun aften på brun bar.

– De diskusjonene som før fant sted på nachspielene, starter tidligere på kvelden, sier Manfredo.

Selv om flere steder har sett seg nødt til å legge ned de siste årene, er det fortsatt mange brune barer igjen i Oslo. Et klientell bestående av en salig blanding yngre og eldre voksne, er blitt et utbredt syn.

Se vår guide til et utvalg brune barer og spisesteder i Oslo lenger ned i saken.

Vil heller prate enn danse

Til Cacadou kommer de gjestene som gjerne vil prate uten å måtte skrike over musikken.

– Vi har et relativt voksent klientell, men det spenner likevel fra 20 til 70 år. Folk snakker sammen på tvers av alder og yrke, sier barsjefen.

At unge gjester liker brune puber, merker også Bjørn Inge Elvebredd. Han driver Teddy’s Softbar i Brugata.

– Vi har gjennom flere år opplevd en forgubbing, men nå begynner flere unge mennesker å komme hit igjen, sier han.

Da Torggata gjennomgikk en oppussing, gjorde Cacadou det samme. Men stedet er fortsatt brunt.

Særlig i helgen får nabolagspuben Petrus ved Sofienbergparken gjerne besøk av både unge og eldre.

– De er alt fra 22 til 70, sier eier Remo André Brodahl om alderen på gjestene.

I ukedagene er det de eldre, regelmessige kundene som regjerer. Brodahl har 10–12 stamgjester som kommer så å si hver dag, og som har vært der i mange år.

Måtte pusse opp

Cacadou har vært en av Oslos brune barer siden åpningen i 1989. Etter revitaliseringen av Torggata, holdt ikke de slitne lokalene lenger mål.

– Folk snudde i døren når de stakk hodet inn, sier Manfredo.

Etter oppussingen i 2018 har nye kundegrupper kommet til. De som alltid har drukket ølen sin på Cacadou, er ikke blitt skremt bort.

På en brun pub skal du alltid kunne slå av en prat med bartenderen, mener Manfredo.

Manfredo er tydelig på at Cacadou fortsatt lever opp til sitt brune rykte. Og hva en brun pub er, har barsjefen klare tanker om:

– En brun pub skal være liten, med barkrakker langs baren. Og bartenderen skal være en du kan snakke med, uansett når på dagen du kommer. Hvis ikke bartenderen kan snakke med deg, er det ingen brun pub, fastslår han.

Her er oversikten over noen av byens brune puber:

De hyggeligste nabolagspubene

Klosterenga Café

Schweigaards gate 60 B

Åpnet i 2015 og ble på kort tid et populært sted blant beboerne i Gamlebyen. Tacobuffet fredager, livekonserter lørdager og søndager.

Ølpris: 93 kroner

Orlando’s Pub

Rosteds gate 7

Sjarmerende lite sted med jazz på høyttalerne og lokal atmosfære.

Ølpris: 82 kroner

The Flyfisher

Eugenies gate 1

«Flua» på folkemunne. Populær pub på Bislett med mange eldre stamgjester, men frekventeres også av yngre gjester i helgene.

Ølpris: 91 kroner

Petrus

Helgesens gate 50

Her er unge voksne en stor del av klientellet. Baren, som ligger rett ved Sofienbergparken, holder quiz hver torsdag.

Ølpris: 75 kroner

Sportspuber for deg som ikke bryr deg om sport

Café 33

Thorvald Meyers gate 33

På hjørnet av Birkelunden er det TV-skjermer på alle vegger, men stedet har likevel klart å tiltrekke seg folk som ikke kommer for å se på sport. Et godt sted for en øl i brune, nedpå omgivelser.

Ølpris: 82 kroner

Store Stå Pub

Thereses gate 51

Under de største fotballkampene er det ofte trangt her. Resten av tiden har du mulighet til å nyte utsikten til Bislett-rundkjøringen fra uteserveringen.

Ølpris: 98 kroner

Lincoln Sportsbar

Vogts gate 43

Quiz på mandager, stand-up på torsdager og fotball på storskjerm. Lincoln har dessuten pakistanske og indiske retter på menyen.

Ølpris: 92

Brune spisesteder

Valkyrien restaurant

Valkyriegata 15B

Eller «Valka», som det gjerne kalles. Et tradisjonsrikt spisested som åpnet dørene allerede i 1928. Kjent fra «Elling»-filmene og har gitt navn til musikkgruppen Valkyrien Allstars.

Ølpris: 83 kroner

Lorry

Parkveien 12

Halvliteren er ikke blant de billigste, men du kan i det minste nyte den innenfor veggene til et av Oslos eldste spisesteder. Eventuelt på den hyggelige uteserveringen.

Ølpris: 112 kroner

Mange trykker fortsatt Lorry tett til brystet, til tross for at prisene ikke er så lave lenger.

Tullins Café

Tullins gate 2

Rett bak trikkestoppet på Holbergs plass får du alt fra fiskesuppe til chicken tikka masala. På mandager kan du kjøpe en mugge med 1,5 liter øl for 209 små kroner.

Ølpris: 94 kroner (0,4 liter)

Restaurant Schrøder

Waldemars Thranes gate 8

Stamstedet til Jo Nesbøs romankarakter Harry Hole. På menyen står tradisjonelle retter som kjøttkaker, raspeballer og flesk og duppe.

Ølpris: 99 kroner

Dovrehallen

Storgata 22

Dovrehallen åpnet allerede i 1900. 122 år senere er det et folkelig og tradisjonsrikt spisested med rimelige priser.

Ølpris: 76 kroner

Klassikere

Cacadou

Torggata 27

Cacadou åpnet i 1989. Baren ble pusset opp for noen år siden, men har i all hovedsak bestått som institusjon gjennom gentrifiseringen av Torggata. Et yndet sted for unge og gamle.

Ølpris: 84 kroner

Teddy’s Softbar

Brugata 3A

Dette serveringsstedet nær Grønland åpnet allerede i 1958. Baren har gått i arv fra far til sønn. Deler av interiøret er uendret siden oppstarten, og jukeboksen er fortsatt i bruk.

Ølpris: 92 kroner

Etter noen år med forgubbing, opplever eieren av Teddy’s Softbar at flere unge strømmer til.

Den Gamle Major

Bogstadveien 66

På Den Gamle Major på Majorstuen sitter det mye historie i veggene. Baren åpnet for første gang i 1921 og har senere gjennomgått flere endringer. I dag er det en klassisk gastropub med uformell stemning.

Ølpris: 82 kroner (0,4 liter) og 112 kroner (0,6 liter)

Café Sara

Hausmanns gate 29

Café Sara har servert mat og drikke siden 1989. Alle typer folk hygger seg i lokalene, som også inkluderer en sommeråpen bakgård. Her kan du få alt fra pizza og mexicansk til fløtegratinerte kyllingbryst og eplekake. Matserveringen holder åpent til 02:45 hver kveld.

Ølpris: 94 kroner

Når billig øl er det viktigste

Sandaker Café

Sandakerveien 59

Kanskje byens billigste? Du finner den på Sandaker senter.

Ølpris: 59 kroner

Bydelskroa

Eiriks gate 17

«Glem alle problemene en stund og slapp av selv», står det i Bydelskroas beskrivelse på Facebook. På dette hjørnet av Tøyen forenes unge og gamle rundt billige halvlitere.

Ølpris: 64 kroner

Bydelskroa på Tøyen lokker med brune skinnsofaer, biljardbord og rimelig øl.

Luna Park

Akersgata 47

Inne i Citypassagen i Grensen finner du Luna Park. Her er du litt skjermet fra byens bråk, og det midt i sentrum.

Ølpriser: 72 kroner

Sverres kafé

Carl Berners plass 2

Et enkelt sted for kjapp mat og drikke til snille priser.