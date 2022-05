Gjør deg klar for historiens lengste barnetog. Slik blir 17. mai-feiringen i Oslo.

Etter to år med nedstengning på nasjonaldagen fylles gatene av festglade nordmenn. Her får du den fulle oversikten over hva som skjer i Oslo 17. mai.

Høybråten skole fyller 100 år og skal gå fremst i årets barnetog. Torsdag øvde barna til den store dagen.

16. mai 2022 07:54 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag vil 130 skoler, mer enn 30.000 barn og tusenvis av tilskuere fylle sentrums gater med flagg, korpsmusikk og god stemning.

Leder i 17. mai komiteen i Oslo, Anna Dåsnes, sier at det trolig blir tidenes lengste barnetog i hovedstaden. I tillegg er det meldt strålende vær.