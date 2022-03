Skirevyen 2022: Gir kanskje ikke mening, men slutter aldri å overraske!

«Dyng» er en herlig blanding av det absurde og det humoristiske. Det hele ga kanskje ikke mening. Men jeg lo.

«Åh, åh, åh det går lik her nå», sang skuespillerne til melodien av «Det går likar no» av DDE.

Skirevyen tar oss med til søppeldynga, som kalles «Dyng». Vi møter karakterer som hører i søppeldunken. Blant annet tannbørsten til Mahatma Gandhi, og en blyant som forsøker å finne ut når en bæsj blir til en bæsj. Det høres absurd ut, og det er det.

Revyscenen hos Ski videregående skole ser ut som søppel – bokstavelig talt. Og det fortjener en ekstra hyllest! Hele scenen var fylt av søppelposer og det var virkelig en søppeldynge. Dette så veldig bra ut!

Nærmest et teater

«Dyng» er god på å binde revyens sketsjer sammen. Det føltes nærmest som et teaterstykke hvor vi følger ulike karakterer. Dette er lekkert løst med karakterer som går igjen, og frempek til ting som skjer senere.

Selv skuespillerne var kledd som søppel på revyen «Dyng».

Noe uferdig manus

Enkelte sketsjer virker lite gjennomarbeidet. «Guttasketsjen» har svake vitser og en tynn historie. Gutter i guttegarderoben, som kaller hverandre homofile, av ulike grunner. Den blir rett og slett for enkel.

Siste sketsj før avslutning er nok revyens svakeste ledd. Det er tydelig at de har spart søppelet til slutt. Sketsjen «Tiss» ser ut til å være skrevet i går, og den er handlingsløs. En nordnorsk karakter med silikonpupper, som stiller bisarre spørsmål til publikum. Var det et forsøk på å parodiere Sophie Elise Isachsen? Umulig å vite, i så fall.

Sterke skuespillere

Kveldens høydepunkt er «Språkforskeren». Her møter vi to eldre damer som forsker på kebabnorsk. Dette er sterke skuespillerprestasjoner av Sanna Boug Sollien og Mina Moland. Sketsjen rundes av med en god parodi på artisten Kevin Lauren, spilt av David Megard Grønli. Her skrattlo hele salen!

Grønli står også ut som med en sterk sangstemme og en god sceneprofil. Han tilpasser sangstemmen til de ulike karakterene på en imponerende måte. Han fremstår troverdig i de fleste karakterene han opptrer i, i tillegg til å ha en fantastisk humoristisk timing.

Mina Moland gjør en sterk skuespillerprestasjon i flere av sketsjene.

De fleste sketsjene tok en overraskende vending, med uforventede punchlines. Det er ikke alltid de sitter like godt, men skuespillerne leverer likevel.

Vår vurdering:

Fakta Skirevyen «Dyng». Instruktører: Filip Fedøy, Marie Torre Snipen og Iselin Aagård Revysjefer: Anne Løkkevik Haugom, Eivind Årskog Kjeldsen og Sunniva Treider Smestad. Skuespillere: Agnes Brandstrup Øybø, Eivind Jensen, Ask Bjelvin, David Megard Grønli, Sanna Boug Sollien, Philip Edvardsen, Mathea Staff-Johansen, Mina Moland og Kasper Aleksander Borge. Spilles på Ski videregående skole fra 1. mars til 5. mars. Vis mer