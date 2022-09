Hva med å drikke noe skikkelig god vin i helgen? Her har du en ny og ti andre vinbarer i Oslo

Hva er vel ikke bedre å krype inn i en av Oslos lune vinbarer i høstmørket? Utvalget er stort og spredt rundt hele byen.

Vin Vin ønsker å bli en boltreplass for alle som elsker, liker eller er nysgjerrige på vin.

23. sep. 2022 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo er blitt en by for vininteresserte, og interessen fortsetter å vokse. Det merker vinbarene også, som imponerer med et stort og varierende utvalg.

Du kan velge mellom den dype rød, den friske hvite, ny vin, gammel vin og de mer spesielle vinene. Oslos vinbarer har kommet for å bli. Den aller nyeste finner du litt skjult et helt nytt kjellerlokale i Torggata.