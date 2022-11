Aftenposten lanserer Vink – en ny tjeneste for deg som elsker å oppleve Oslo

Alt stoff om restaurant- og uteliv, byliv og Marka samles i Vink.

Dette er Vink-gjengen (f.v.): Emily Aida Ceesay, Henriette Marvik Berg, Marthe Øvergård, Erik Gulbrandsen, Siran Øzalp Yildirim, Øystein Aldridge, Charlotte Oliversen, Jørgen Mo og Cecilie Asker.

7. nov. 2022 14:55 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten lanserer en helt ny tjeneste. Den heter Vink arrow-outward-link .

Men hva er det, sånn egentlig?

– Med Vink kan du både bli oppdatert på Oslos restaurant- og uteliv og få hjelp til å bruke byen bedre, sier Vink-redaktør Cecilie Asker, som også er kulturredaktør i Aftenposten.

Vink skal inneholde en blanding av restaurantanmeldelser, guider til byens serveringssteder, film- og serieanmeldelser, utelivsnyheter og annet. I tillegg gir tjenesten deg mulighet til å søke i en omfattende restaurantguide.

Formålet er å hjelpe Oslo-folk å navigere i alt hovedstaden har å by på.

Hvor bør jeg spise, hvilke utstillinger må jeg se, hvilke turer er for meg? Alle disse spørsmålene skal du etter hvert finne svar på hos Vink.

Cecilie Asker er redaktør for den nye tjenesten Vink.

– Vi skal tilpasse oss lesernes vaner

– Oslo er i stadig endring, og det er vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. Målet er at vi skal hjelpe leserne med å få svar på hva de skal finne på, sier Asker.

Tjenesten er rettet mot unge voksne, noe som påvirker hvordan stoffet blir presentert.

– Vi skal tilpasse oss lesernes medievaner og ikke omvendt. Derfor kommer vi til å bruke video og sosiale medier på en annen måte enn Aftenposten ellers gjør.

Alle med Aftenposten-abonnement får tilgang til den nye tjenesten. Det vil også være mulig å kun abonnere på Vink.

– Vi tester nå ut å ta en del av innholdsporteføljen vår som retter seg mot en yngre målgruppe, som et eget produkt man kan abonnere på. Prisen vil være vesentlig lavere enn for et fullt Aftenposten-abonnement, sier hun.

Lagre de beste tipsene

I tillegg til nytt og mer innhold, kan du nå lagre de vinkene (tipsene) du vil huske på.

Det fungerer nesten som en spilleliste på Spotify. Kommer du over noe du vil huske på, kan du lagre det i egne lister. Du kan lage så mange lister du vil. Både hele saker og enkelttips kan lagres.

– På den måten blir det mye enklere for leseren å finne tilbake til det som er interessant, akkurat når de trenger det, sier hun.

Fire nye restaurantanmeldere

Det har lenge vært en hemmelighet hvem som skjuler seg bak restaurantanmelder-aliasene i Aftenposten. Men nå er det slutt på dekknavnene. Erik Gulbrandsen har vært restaurantanmelder i Aftenposten i 15 år. Nå får han med seg fire nye anmeldere.

Siran Øzalp Yildirim skal jobbe fulltid som Gulbrandsens makker. Maria Pettrém, Sigrid Gausen og Morten Schwencke skal anmelde på deltid ved siden av jobbene som journalister i Aftenposten. Alle er spente og gleder seg til sine nye arbeidsoppgaver.

– De skal anmelde et bredt spekter av spisesteder og vise vei til alt fra Michelin-restauranter til de beste lunsjstedene, kafeene, pizzarestaurantene og salatbarene, sier Cecilie Asker.