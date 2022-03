Rudrevyen: Trygge skuespillere, litt for trygt manus

Rudrevyen hadde en rød tråd som var til stede gjennom hele showet. Pluss for det. Minus for til tider å være forutsigbare.

Rudrevyen 2022 har fått navnet «Clickbait». Her viser elevene at ting ikke alltid er som det gir seg ut for å være.

3. mars 2022 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

De skulle hatt premiere i januar. Og passende nok hadde Budstikka meldt at Rudrevyen var avlyst da det ble lockdown før jul.

«Passende nok» fordi revyen heter «Clickbait». Den handler, til tider, om medienes forvrenging av saker for å få klikk.

For Rudrevyen var jo ikke avlyst, den var utsatt.

Kanskje utsettelsen har vært en bra ting. Uten å ane hvordan januarversjonen ville sett ut kan jeg i alle fall slå fast at det nå, i slutten av februar, var en energisk og underholdende premiere.

Men var den morsom? Til tider, men ikke hele veien.

En moderne tolkning av Ronja røverdatter

«Clickbait» er en revy om at forventninger ikke alltid blir møtt. Sketsjen der vi får være med på et redaksjonsmøte hos VG+ er ett eksempel. Redaksjonen kaster piler på kart og trekker ord ut av en hatt, for å finne på saker.

Man smiler, koser seg og nikker bekreftende med hodet gjennom de aller fleste sketsjene, men det er ikke så ofte man gapskratter. Det skulle jeg ønske at jeg gjorde. Litt mer humor, litt mer overraskelse.

Et av høydepunktene er det moderne teaterstykket om Ronja røverdatter. Et par rader med publikummere får noe helt annet enn forventet. Ingen Ronja i skogen, men moderne dans og dialog i stikkordsform. En deilig parodi på moderne teater.

I sketsjen «Hva er det med kroppen min» får vi et innblikk i hvordan googling av diverse symptomer kan føre deg til nettforumet Kvinneguiden, der man igjen fort kan få inntrykk av at symptomene man har er fatale.

Noen av sketsjene kommer likevel ikke helt til sin rett. «Kvinneguiden» er ett eksempel. Her googler en venninnegjeng symptomer og blir overbevist om at de skal dø. Helt klart morsomt og gjenkjennelig, men det er lite som foregår mellom linjene. På slutten av sketsjen får vi opp et stort skjermbilde av Kvinneguiden. Det oppleves som om de forklarer vitsen.

Grotterave og allsang

Det som går igjen er drypp av prestasjoner som er spot on. For eksempel har skuespiller Eir Ødegård Johansen perfekt fanget karakteren «nervøs livereporter». Et annet eksempel er «Kjell Ingolf» som bortskjemt drittunge hjemme hos foreldrene sine.

Sketsjene der koret og danserne får briljere gir en boost. Grotterave og allsang om at det er lov å være ensom fyller publikums energilagre. Man blir giret på mer.

Rudrevyen 2022 får deg til å nikke gjenkjennende og klappe i takt med musikken, men de store latterkrampene uteblir.

