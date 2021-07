Dette er årets mest populære studier ved Universitetet i Oslo

De tradisjonelle profesjonsstudiene dominerer, men i toppen finnes også Universitetet i Oslos nye prestisjeprogrammer.

Universitetet i Oslo er landets største, og har over 27.000 studenter.

Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi, jus og odontologi er som vanlig blant studiene med høyest inntakskrav ved Universitetet i Oslo (UiO). I toppen finner man også UiOs nye tverrfaglige utdanninger som honours-programmene og «filosofi, politikk og økonomi».

To honoursprogrammer ble for første gang tilbudt i 2019, et for realfag og et for humaniora. Dette er tilbud for de mest motiverte studentene, med et fokus på tverrfaglighet og prosjekt- og gruppearbeid. I år er tilbudet blitt utvidet med en samfunnsfaglig retning, og totalt har 2216 søkt seg til honoursprogrammene.