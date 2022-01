Lager ny støtteordning for voldsofre. Men uklart om det mest kjente offeret får hjelp

To forslag om å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers får ikke flertall. Nå opprettes i stedet en ny kompensasjonsordning for ansatte i Oslo kommune som er blitt uttatt for grov vold på jobb.

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev da han underviste på Oslo Handelsgym i 2014. Han er ikke imponert over den nye ordningen som nå opprettes.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

9 minutter siden

En ny ordning skal sikre økonomisk kompensasjon for ansatte i Oslo kommune som blir utsatt for alvorlige voldshendelser i arbeidstiden.

Det er den betente Clemens Saers-saken som er bakgrunnen for ordningen.