Ruseløkkveien kan være et skritt nærmere gågate

Flere har argumentert for at Ruseløkkveien bør omgjøres til gågate. Nå ber byrådet om at det settes i gang et midlertidig prøveprosjekt.

Deler av Ruseløkkveien, mellom Ruseløkka skole og Vikas nye kjøpesenter, kan nå bli gågate. Iallfall for en periode.

Nå nettopp

Mange vil kanskje ha problemer med å tegne inn Ruseløkkveien på kartet. Men med Nationaltheatret i den ene enden og Aker brygge i den andre, utgjør gaten en sentral akse i byen.

I fremtiden kan den bli enda viktigere. I den ene enden skal Filipstad, med rundt 1000 arbeidsplasser og 3000 boliger, vokse frem.