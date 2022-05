Muslimske ledere: Dropp Sian-markering – spis vafler med en imam

Flere muslimske ledere ønsker ikke motdemonstrasjon mot Sians markering lørdag. Nå åpner de moskeene og inviterer motdemonstrantene på vafler.

Flere muslimske ledere fraråder på det sterkeste motdemonstrasjoner mot Sian. Fra venstre: Jabran Mohammed (styreleder i Center Rahma), Dr. Faruk Terzic (Det Islamske Fellesskap Bosnia–Hercegovina), Arshad Jamil (Islamic Cultural Centre), Jonas Selhi (Rabita), Mustapha Mokhtari (Masjid Attaouba), Basim Ghozlan (Muslimsk Dialognettverk) og Senaid Kobilica, leder i Muslimsk Dialognettverk).

Mens et fåtall Sian-sympatisører bak en politisperring står klare til å brenne Koranen, står hundrevis av personer på den andre siden og roper slagord mot Sian (Stopp islamiseringen av Norge).

I noen tilfeller har det endt opp med at motdemonstrantene har forsøkt å komme forbi politisperringene. Dette har resultert i konfrontasjoner mellom politiet og demonstranter. Slike scener har gjentatt seg flere ganger de siste årene.

Ber folk la være å demonstrere

Lørdag skal Sian igjen holde en markering utenfor Stortinget. Ledere i flere Oslo-moskeer ønsker å ta grep og ønsker å kommunisere tydelig at de fraråder folk å møte opp til motdemonstrasjoner.

Det var ampert under Sian-markeringen foran Stortinget i august i fjor. Da demonstrasjonen var over, ble politiet fulgt av aggressive ungdommer. Flere muslimske ledere ønsker at det ikke gjentas.

Derfor inviterer Muslimsk Dialognettverk (MDN) både muslimer og ikke-muslimer til åpen moské samtidig med Sians markering. MDN er en paraplyorganisasjon for moskeer i Norge og skal ha fem åpne moskeer lørdag.

– Det er viktig for folk å vite at det er antirasistiske miljøer som annonserer motdemonstrasjoner og ikke muslimske miljøer. Muslimske ledere har alltid frarådet å dra på slike motdemonstrasjoner, men har kanskje ikke vært tydelig nok utad, sier Arshad Jamil.

Han er styremedlem og dialogansvarlig i MDN.

Fakta Disse moskeene åpner sine dører fra klokken 16 til 18 lørdag Det Islamske Forbundet – Rabita (Sentrum) Islamic Cultural Centre Norway (ICC Grønland) ICC Alna (Haugerud) ICC Bjørndal (Bjørndal) Stovner moské (Stovner) Vis mer

Arshad Jamil er styremedlem og dialogansvarlig i Muslimsk Dialognettverk (MDN).

– Vi ønsker at ingen motdemonstranter møter opp utenfor Stortinget. De kan heller besøke en av de åpne moskeene. Det blir guidet omvisning i moskeene. Og så vil alle som kommer med et kritisk spørsmål til oss, få en vaffel, humrer Jamil.

Konfrontasjon gir mer oppmerksomhet

Jamil mener at motdemonstrasjoner som ender opp med konfrontasjoner, er med på å gi Sian mer oppmerksomhet enn det gruppen ville ha fått uten slik motstand.

– Sian er en liten gruppe. Det er ikke verdt å gi dem så stor oppmerksomhet. Vi har sett at det er risiko for at motdemonstrasjoner ender opp med konfrontasjoner. Og da skapes det mer blest om det hele, noe Sian har tjent på. Her har muslimene alt å tape. Vi mener at dette mønsteret bør brytes, sier Jamil.

På Mortensrud ble det kastet egg mot politiet som passet på Sian-medlemmer for to år siden.

Han viser til Drammen, der Sian hadde en markering tidligere i mai. Denne gangen var det nesten ingen som møtte opp for å demonstrere mot gruppen.

– Siden veldig få møtte opp, så ble det mindre blest om markeringen, fastslår Jamil.

Under Sians markering i Drammen for to uker siden var det få motdemonstranter. Der gikk det rolig for seg.

– Kan dere ikke oppfordre motdemonstrantene til å være fredelige?

– Det tror jeg alle forventer som et minimum i et sivilisert samfunn. Men det er en potensiell risiko for at motdemonstrasjoner blir kuppet av bråkmakere. Og så er det mer motiverende for Sian å brenne Koranen foran hundre fredelige motdemonstranter enn intet publikum. Derfor mener vi det beste er å ikke gi dem hverken den motivasjonen eller oppmerksomheten.

– Still imamen kritisk spørsmål

Arshad Jamil understreker at også islam skal tåle kritisk søkelys, men vil at det skjer på en ordnet måte.

– Vi har aldri vært mot islamkritikk. Lørdag ønsker vi kritiske spørsmål fra alle som besøker moskeene våre. Istedenfor å dra på en motmarkering og rope slagord, kan ungdommene for eksempel spørre våre imamer om hvorfor de ikke ønsker å demonstrere mot Sian. Eller hva moskeene mener om andre aktuelle temaer.

Vil arrangere motmarkering

Antirasistisk Senter mener på sin side at man ikke skal forsøke å tie i hjel slike markeringer. De vil være til stede ved Stortinget og demonstrere mot Sian.

– Vi har god dialog med MDN, men vi tror ikke at man kan tie ihjel det Sian står for. Derfor vil Antirasistisk fellesskap, som består av fagforeninger og partier, ha en motmarkering lørdag. Vi ønsker å vise tydelig motstand fra majoritetssamfunnet, sier Hatem Ben Mansour, fungerende daglig leder i Antirasistisk Senter.

Mansour er klar over at det er risiko for at slike markeringer kan føre til bråk, men har erfaring med at det har gått roligere for seg med organiserte markeringer og sikter til markering i Drammen nylig.

– Nå er det flere voksne fra fagforeninger som stiller opp. Det har vært færre og mindre konfrontasjoner de siste gangene. Vårt mål er at det går rolig for seg, sier Mansour.

– Forstår dere MDNs ståsted?

– Jeg forstår tanken. Vi stiller opp både for å vise motstand, men også for å bidra til at det går rolig for seg på motmarkeringen.