Onsdag formiddag tok Eva Andersen sin første kollektivtur på et halvt år. Som mange andre har hun for det meste valgt bilen under koronaen. Om ikke flere begynner å bruke Oslos kollektivtilbud igjen, kan det om kort tid bli dårligere. Oslo Oslo-budsjettet 2022 Byrådet vil holde Ruter flytende en stund til. Deretter åpner de for rutekutt.

Pandemien er på hell, men mange reisende velger fortsatt bilen. Oslo-byrådet frykter varige endringer i reisevaner hvis kollektivtilbudet kuttes for tidlig.

– Jeg skal til Hotel Bristol og spise med venninner jeg ikke har møtt på lenge, forteller Eva Andersen forventningsfullt.

På T-banegulvet rundt henne lyser det opp gule klistremerker: «Stå her – hold avstand».

Men for 67-åringen, og de øvrige passasjerene, er det ingen problemer med å holde avstand. Vognen er knapt nok halvfull.

Andersen er én av mange som knapt nok har brukt kollektivtilbudet under pandemien.

– Det er vel et halvt år siden, sier hun etter litt betenkningstid på spørsmål om når hun reiste kollektivt sist.

Det til tross for at hun ikke har mange meterne å gå fra hjemmet på Tåsen og bort til stasjonen. For under pandemien har hun i all hovedsak brukt bilen eller gått. Slik vi alle ble oppfordret til.