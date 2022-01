Derfor har T-banen hatt problemer på Holmenkollbanen siden 13. januar

Her kommer arbeidstoget som børstet skinnene på T-banens linje 1 i Oslo, men det hjalp ikke. Passasjerene måtte ta buss for T-bane hele søndagskvelden.

Her børster arbeidstoget skinnegangen opp bakken fra Ris stasjon søndag kveld, men det hjalp ikke.

9 minutter siden

Stengningen søndag kveld var slutten på en problemfylt periode for T-banen og dens passasjerer på linje 1. Det startet allerede torsdag 13. januar om morgenen. Da meldte Sporveien på Twitter at togene hadde problemer med å komme seg opp fra Voksenlia til Frognerseteren på grunn av glatt skinnegang. Og slik har det fortsatt.

Bare to dager denne perioden gikk trafikken som normalt på Holmenkollbanen, som ble modernisert før ski-VM i 2011.

– Glatte skinner gjør at vi må stenge Linje 1 mellom Majorstuen og Frognerseteren på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Arbeidsmaskinene som skal børste skinnene er bestilt og er på vei, fortalte pressekontakt Thomas A. Ege i Sporveien ved 19-tiden søndag.

Børstingen gjorde imidlertid ikke forholdene så gode at trafikken kunne starte igjen.

– For å forhindre glatte skinner har vi etablerte rutiner med strenge sikkerhetskrav. Vi har maskiner som børster skinner for eksempel is, smuss og bladløv. Når den jobben er gjort, kjører vi et testtog uten passasjerer. Gir ikke testtoget resultatene vi ønsker oss, går vi tilbake til børstemaskinene og gjentar prosedyren så lenge det er hensiktsmessig, sier Ege.

Han forklarer at slike hendelser oppstår når vær og klima fører til glatt skinnegang. Søndag var luftfuktigheten i de tåkefylte områdene av Oslo 100 prosent, ifølge yr.no.

– Glatte skinner er en kjent utfordring på enkelte T-banelinjer, og spesielt for linje 1 til Frognerseteren, sier Ege.

Han forteller at Sporveien er oppmerksom på utfordringen denne værtypen gir, og at man gjør det som er mulig for å forhindre stopp i trafikken.

– I de tilfeller det ikke er mulig å kjøre, setter vi opp alternativ transport.