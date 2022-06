Siste skoledag før sommeren. Men det betyr ikke slutten på det skiftende været i hovedstaden.

Oslo var fredag morgen badet i strålende sol. Men allerede på ettermiddagen er det slutt. Da kommer regnet.

Variert vær i Oslo 7. juni. Det blir mer av det samme i dagene som kommer.

17. juni 2022 12:28 Sist oppdatert nå nettopp

Solskinn. Høye temperaturer. Siste skoledag før sommerferien. Men de som hadde håpet at fredag morgen var startskuddet på en knallsommer i Oslo, vil bli skuffet. Fra sørvest er et lavtrykk på vei mot norskekysten.

– Det er på vei inn mot Vestlandet nå. Det vil komme inn over Østlandet utover dagen og mot kvelden. Da kommer det nedbør og mer vind, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til Aftenposten fredag formiddag.

I 13-tiden var nedbørsfronten på vei inn over Telemark og fortsatte mot hovedstaden og omliggende områder.

Slik ser nødbørsfronten ut fredag ettermiddag.

Lavtrykket flytter seg så nordover. Det er ventet å nå Troms på ettermiddagen lørdag.

Oslo-innbyggerne kunne fredag få et forvarsel om regnværet i form av lysfenomenet halo, som tok form av en ring rundt solen. Dette er ofte første varsel om at nedbørområde nærmer seg.

Halo over Oslo sentrum fredag.

Friskt bad

Den siste tiden har Oslo-været vært skiftende. Og etter regnværet fredag ettermiddag og kveld, ventes mer av det samme.

– Det blir en del skiftende vær og bygeaktivitet. Men også store perioder med sol og temperaturer over 20 grader, sier Villa.

Det er over snittet for denne perioden i Oslo, som er på 15,7 grader. Men Villa understreker at det er vanlig.

– Du vil ha mange dager under og mange dager over. Det er ikke unormalt at vi er godt over 20 grader i juni, sier hun.

De som vil boltre seg på Oslos badeplasser, må fortsatt vente noe kjølige temperaturer. Mange steder er det bare 16 grader i vannet, ifølge oversikten til Bymiljøetaten.

Ett sted skiller seg likevel ut: På Stensrudtjern var det mandag allerede målt 20 grader.

Mange koste seg i sola på Sørenga i Oslo 31. mai. Men få våget seg ut i vannet. Fortsatt er det kjølig i vannet flere steder.

Oslo har de siste årene slitt med dårlig vannkvalitet ved flere badeplasser i fjorden. Men Bymiljøetaten sier at folk trygt kan bade.

– Det er generelt god vannkvalitet på byens badeplasser, skriver pressevakt Bård Eion Flaen i en e-post til Aftenposten.

Han ber likevel folk holde et ekstra nøye med informasjon om vannkvalitet fra Oslo kommune gjennom sommeren.

– I tillegg har vi en generell fraråding om bading etter kraftig regnvær. Store nedbørsmengder kan gi dårlig badekvalitet. Så etter kraftig regn bør man vente i inntil ett døgn, sier Flaen.

Disse badestedene er særlig utsatt, ifølge Flaen:

Trenger fremdeles mye nedbør

Det er ikke alle som er lei av gråværet. For akkurat nå er det behov for mye mer nedbør i Oslo.

Tidligere i år ble det kjent at vannstanden i Maridalsvannet er mye lavere enn det som er normalt for årstiden. Maridalsvannet forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med vann.

Selv om det har vært en god del regn i Oslo den siste uken, har det fremdeles ikke regnet nok til at kommunen kan trekke tilbake sine anbefalinger.

Vann fra flere innsjøer og elver i Maridalen renner inn i Maridalsvannet. I disse dager er fyllingsgraden for disse på 70 prosent. Det er 20 prosentpoeng under det som er normalt. Derfor har kommunen i hele vår oppfordret Oslo-borgerne til å bruke mindre vann.

– Vi trenger mer nedbør, og den trenger vi i Marka. For da får vi fylt opp vannmagasinene i Maridalsvassdraget, sier Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten.

Vannstanden i Maridalsvannet var 31. mai på et svært lavt nivå. Regn den siste tiden hjelper på, men Oslo kommune ber fortsatt folk spare på vannet.

Sparer 15 millioner liter daglig

I praksis betyr det at hvis det regner mye i Oslo sentrum, så har det ingen betydning for Maridalsvannet. Hvis det derimot kommer mye nedbør nord for Maridalsvannet, så vil det gi mer drikkevann i hovedstaden.

– Regnet de siste dagene har hjulpet. Fyllingsgraden har gått opp med to-tre prosent. Det som er normalt på denne tiden av året, er at den går ned, sier Hult.

Han vil samtidig rose Oslos innbyggere som bruker mindre vann enn tidligere. Dette skjedde blant annet etter at kommunen sendte ut SMS med oppfordring om at innbyggerne bruker mindre vann.

Vannforbruket i Oslo sank med 10 til 15 prosent i mai. Det betyr at Oslo-folk sparer 15 millioner liter vann daglig.