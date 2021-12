Oslo rammes hardest av korona. Igjen. Hvorfor er det slik?

Flere smittes. Flere legges inn. Flere dør. Oslo er pandemiens episenter i Norge. Fem grafer viser hvordan hovedstaden rammes av omikron.

Oslo har mer koronasmitte enn noen andre kommuner.

43 minutter siden

En ny bølge av koronaviruset rir verden. Omikronvarianten tar over. Land stenges på nytt. Også i Norge er det strenge tiltak.

Men én by rammes hardere enn andre: Oslo. Omikron kommer trolig til å ta over i hovedstaden før noen annen by i landet.