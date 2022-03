Trafikkforsker uenig med Veivesenet: Farten kan senkes til 50 km/t i Trondheimsveien nå

Forsker Aud Tennøy viser til erfaringer fra da ti tunneler ble pusset opp i Oslo.

Hvis bilene kjører 20 km/t saktere enn i dag langs Trondheimsveien, vil det bety mindre støy og støv for dem som bor langs veien.

8 minutter siden

Det vakte oppsikt da byrådspartiene i Oslo gikk til frontalangrep på Statens vegvesen i et intervju i Aftenposten.

Gruppelederne for Ap, MDG og SV anklager etaten for å ha blitt en bremsekloss for grønn byutvikling.