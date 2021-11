Etter 19 tunge måneder kan de juble: Nå handles det mer på kjøpesentre enn før pandemistart

De har holdt stengt. Restriksjonene har vært mange. Netthandelen har truet i bakgrunnen. Men nå fylles kjøpesentrene opp med kunder.

Inga Celine Hervik og moren er på Oslo-tur. De er begge glade butikkene er åpne igjen, men Jolanta Hervik har begynte med hjemmelagde gaver under pandemien. Syltetøy, dyrket mat, dekorasjoner. – Det er gøy, og helt annerledes, for jeg føler virkelig jeg legger sjelen min i det.

Nå nettopp

Det er bare tidlig formiddag, men allerede travelt på Oslo City. Små og store poser forsvinner gjennom svingdørene. Jevnlig stanser hele karusellen fordi en ivrig sjel har gått for nært glasset.

– Du kobler sanser når du går på butikken. Farger, materialer, lukter. Det er noe helt annet enn å bare skrolle på en skjerm uten å vite hva du kjøper.

Jolanata Hervik er på jentetur fra Trondheim med sin datter Inga Celine Hervik. Det er første reisen på lenge. Og en av få ordentlige shoppingrunder siden pandemien brøt ut.

– Vi skal se «Mamma Mia» senere, og tenkte: «Hvorfor ikke se litt i butikker?»

Ferske tall tyder på at de ikke er de eneste. Oktober har vært en særdeles god måned for butikkene i Oslo. Det gleder særlig to mennesker i etasjen over.