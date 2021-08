Brann i rekkehus på Stovner - full overtenning

Brannvesenet melder om full overtenning i et rekkehus på Stovner.

Det steg kraftig røyk opp fra rekkehuset på Stovner søndag morgen.

22. aug. 2021 08:17 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Aftenpostens reporter på stedet melder om at det brenner kraftig, og at man kan se åpne flammer fra taket på boenheten som brenner. Det er også kraftig røykutvikling, og røyken kan ses flere kilometer unna.

– Det brenner i et rekkehus på tre enheter på Stovner, og det er full overtenning i alle tre. Vi har hatt røykdykkere inne, de har nå trukket seg ut, og vi driver med utvendig slukking, opplyser Brann- og redningsetatens medielinje.

Alle beboere i rekken hvor det brenner er nå bekreftet ute av bygget. Det blir nå evakuert beboere fra nabohus. Det skriver politiet i en oppdatering på Twitter klokken 08.13.

Brannvesenet meldte først at det var fare for spredning, men klokken 08.22 skal brannen være under kontroll, melder politiet på Twitter.

Nødetatene jobber på stedet. De har nå kontroll på brannen, men det brenner fremdeles.

Boenheten hvor brannen startet er totalskadet, og skadeomfanget er foreløpig ukjent på naboenhetene. Det brenner fortsatt på stedet.

Det skal være på en adresse i Smiuvegen det brenner, som ligger like ved Fossumveien på Stovner. Det skal være i rekken nærmest Stovner kirke det brenner.

Det opplyses videre om flere politibiler og ambulanser på stedet, med enda flere på vei.

Det skal være minst fem ambulanser på stedet.

Ifølge brannvesenet vil det være mye røyk i området en god stund fremover. De anmoder derfor beboere i området om å holde vinduer og ventiler lukket.