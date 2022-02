Gode karakterer kan få mindre å si for valg av videregående skole i Oslo

Byrådet ser nå på en helt ny modell for inntak til videregående skole. Hersleb-elever er positive til mer blanding av elever, men frykter det vil bli et skille mellom elevene på skolen.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) håper det er politisk vilje til å vurdere en helt ny inntaksmodell til videregående skole i Oslo. Den såkalte blandingsmodellen har aldri vært testet i Norge, men er i bruk i deler av London.

Oslo er den byen i landet med desidert størst karakterskiller mellom sine videregående skoler. Byrådet har lenge varslet at de ønsker å utrede nye inntaksmodeller for å forsøke å endre på dette. De vil ha slutt på at noen skoler oppfattes som «taper- eller vinnerskoler».

I hele høst har byrådet med hjelp fra forskere, simulert effekten av ulike modeller. Nå er skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) klar til å legge frem informasjon om en helt ny modell for bystyret.