Fortsatt strenge tiltak i Oslo, men elevene får komme tilbake til skolen

På grunn av den svært alvorlige smittesituasjonen videreføres de strenge smitteverntiltakene i Oslo i to uker til. Bare skoleelever får noen lettelser.

Arnhild Aass Kristiansen

14. apr. 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Nasjonalt starter en med lettelser i smitteverntiltakene fra fredag. Det samme er ikke tilfellet i Oslo.

– På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på en pressekonferanse i Oslo rådhus i dag.

Det innebærer at butikker og utesteder fortsatt vil være stengt i Oslo. Unntaket er dagligvarebutikker og apotek. Det vil fortsatt også bare være lov til å ha maks to gjester hjemme.

– Vi kan ikke og skal ikke snuble på oppløpet, sier Johansen.

Byrådet åpner for at alle elever i Oslo-skolen igjen skal komme tilbake på skolen fra mandag 19. april. Samtidig forlenges de øvrige tiltakene til 29. april. Foto: Dan P. Neegaard

Mange innlagte

Forrige uke ble det registrert over 1500 smittede i Oslo. 150 pasienter er innlagt med covid-19 på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

– Det er blant de høyeste tallene i pandemien. Likevel bør vi glede oss over nedgangen. Virker som vi har klart å slå ned 90 prosent av smittetilfellene, sier Raymond Johansen på pressekonferansen i på Oslo rådhus i dag.

– Vi må holde igjen, selv når vi ønsker å leve som normalt, sier Johansen.

Han gjør det klart at de nasjonale lettelsene gjelder ikke i Oslo.

Fakta Disse tiltakene gjelder til 29. april: * Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem (men ny vurdering av tiltaket vil vurderes neste uke) *Rødt nivå i skole og barnehage. *Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. *Stengte serveringssteder (med unntak av takeaway) og skjenkeforbud *Stengte butikker (med noen unntak, bl.a. dagligvarebutikker og apotek)* *Stengte treningssentre, teatre og kinoer *Forbud mot arrangementer (med noen unntak, blant annet begravelser) Vis mer

Lettelser i skolen

Men også Oslo innfører nå enkelte lettelser i de mest inngripende tiltakene.

* Elever på ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake til rødt nivå fra førstkommende mandag. De har bare hatt digitalundervisning siden 17. mars.

* Også elever fra 5. til 7. trinn i de mest smitteutsatte bydelene i Oslo skal tilbake til rødt nivå fra mandag. I bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand har disse elevene også bare hatt digital undervisning siden 17. mars.

Forsterket rødt nivå

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sier Johansen.

Forsterket rødt nivå i skole betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. I Oslo åpnes det også for at ansatte som ønsker det, kan bruke munnbind.

– Dersom smitten ikke går tilstrekkelig ned kan rødt nivå bli ytterligere forlenget, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.