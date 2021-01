Foto: Olav Olsen Du har sikkert sust forbi på Ring 3 og sett veggen av lagerbygninger, skur og slitne kontorbygg. Kanskje har du hentet bilen din på inntauingstomten. Eller levert dekkene på dekkhotell. Oslo Groruddalen Her skulle det vært OL-landsby. I stedet bygges Oslos «hemmelige» bydel.

Få trodde det var mulig å få noe ut av området. Til sommeren flytter de første beboerne inn.



8. jan. 2021 21:41 Sist oppdatert nå nettopp

De færreste tenkte på muligheten for at dette rufsete strøket skulle bli forvandlet til en hel liten by.

Med inntil 3000 boliger, flere tusen arbeidsplasser. Skoler, barnehager og parker.

Kanskje bortsett fra mannen med smalt skjegg og bredt glis som fornøyd konstaterer at blokkene med leiligheter og OBOS-logo skyter i opptil 14 etasjers høyde langs Ulvenveien. Og at både en kaffebar og en Kiwi-butikk har åpnet dørene inne i det tidligere ødelandet.