Dette skogholtet kan bli Oslos nye fengsel

Justisdepartementet har vært på befaring på åtte aktuelle fengselstomter i Oslo. Alle ligger på østkanten.

24 minutter siden

På Grønland i Oslo sentrum ligger et av Norges største høysikkerhetsfengsler. Bygget har stort behov for vedlikehold og tilstanden beskrives som kritisk. Oslo trenger derfor et nytt fengsel. Men hvor det skal ligge, er så langt usikkert.

Det siste året har Justisdepartementet og Statsbygg vært på leting etter ny tomt.