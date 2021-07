Foto: Siri Øverland Eriksen Oslo Elsparkesykler Bymiljøetaten oversvømt av henvendelser om ny elsparkesykkel-forskrift

Da byrådet sendte en ny forskrift om små elektriske kjøretøy i Oslo ut på høring, fikk de over 1300 innspill.

Nå nettopp

I 2018 dukket de første elsparkesyklene opp i Oslo. De ble etter hvert et svært populært fremkomstmiddel. Men også en kime til mye forargelse.

Nå skal det ryddes opp. En ny forskrift er sendt ut på høring, og alle berørte parter har fått mulighet til å si sin mening.

Responsen har vært enorm. Over 1300 høringssvar er sendt inn.

– Jeg har aldri opplevd så stor pågang. Det tror jeg ikke det er noen som har. Det er vel en høringsrunde uten sidestykke, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten og ler.

Kongsteien sier at det ikke er sjelden at Bymiljøetaten må «mase» for å få høringsinnspill, særlig på forskrifter. Når det gjelder elsparkesykler, var det helt motsatt.

Av høringssvarene kommer over 1200 fra privatpersoner. 113 av innspillene kommer fra aktører, interesseorganisasjoner, bydeler eller andre bedrifter. Og de spriker i alle retninger.