Juletre må man ha. Nicholas Lohrmann og Sara Jayne Martin kjøper en variant av på Alexander Kiellands plass. Foto: Dan P. Neegaard

Jakten på julestemningen

Snart er annerledesjulen 2020 her. Aftenposten tok lørdag en liten runde i byen for å se om vi kunne fange julestemningen i et koronastengt Oslo.

9 minutter siden

Koronapandemi, nedstenging, sosial avstand, karantene, isolasjon og kohorter. Det er ord vi har vi har blitt kjent med i 2020.

Men desember og jul blir det uansett. Vi tok en liten runde i Oslo for å se hvordan det ser ut i disse tider.

Erlik Oslo-selger Lars Belte får en julegave av Joel Hansen (12). Foto: Dan P. Neegaard

Birkelunden mannskor holdt julekonserter i utvalgte gårder på Grünerløkka lørdag. Her i Gråbeinskvartalet på Sofienberg. Foto: Dan P. Neegaard

Vilde Øyen og Robin Hellemans ventet tålmodig på at koret skulle komme. Foto: Dan P. Neegaard

Sverre Solli Falk (9 mnd.), Edda Falk og Tomas Solli fulgte mannskoret fra balkongen. Foto: Dan P. Neegaard

Nede i byen er det bart og grått, men i høyden har snøen lagt seg. Her er det Julius Solheim som koster oppover bakkene i Nordmarka. Foto: Dan P. Neegaard

Amandus Solheim (9) og Anton Fosse (10) i skiløypa. Foto: Dan P. Neegaard

Markastuene holder åpent med smitteverntiltak. Her er Gerd Johnsen og Martin Haga (9) på kafé Seterstua etter en skitur. Foto: Dan P. Neegaard

Julehandel er en viktig desemberaktivitet. Nå med munnbind og køsystem, her fra Storo kjøpesenter Foto: Dan P. Neegaard

Hanne Tangen, Hedvig Tangen Hovsmo og Mette Tangen solgte utvalgte varer på Vestkanttorgets julemarked lørdag. Foto: Dan P. Neegaard