Etterlyser realistiske dugnadskrav til foreldre

Det ropes etter frivillige foreldre i idrettsklubbene. Men presset for å stille opp overalt kan bli for mye for mange familier.

Frøydis Rui-Rahman synes årene sønnen Felix (15) gikk på fotball var vanskelige. Kravene til foreldrenes deltagelse slet ut familien.

15.02.2023 20:04 Oppdatert 15.02.2023 22:49

– Jeg følte meg rett og slett som en litt dårlig mor da sønnen min valgte å slutte på fotball, forteller Frøydis Rui-Rahman.

Sønnen var glad i å spille fotball, men bestemte seg for å slutte da han gikk i fjerdeklasse.

