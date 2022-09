21. september: Byrådet legger frem et forslag til budsjett for Oslo kommune. Budsjettet gjelder for neste år, altså for 2023.

6. oktober: Regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett for neste år, altså for 2023. Etter det vil byrådet lage et tillegg til Oslo-budsjettet, for å få med endringene fra statsbudsjettet.

I midten av desember: Bystyret i Oslo skal vedta budsjettet. Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke flertall alene. De må derfor få støtte fra andre partier for å få flertall for budsjettet. Det er mest sannsynlig med støtte fra Rødt.