Høyres medlemmer vil ha Stang inn for å utfordre Johansen

Eirik Lae Solberg topper listen, mens Fabian Stang er på andre plass. Når Høyres medlemmer får si sitt, går de for gamle travere og kjente navn.

Fabian Stang er fortsatt populær i Høyre.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

6. sep. 2022 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo Høyre skal velge sitt nye mannskap. Aller viktigst er ordfører- og byrådslederkandidatene. Nå har valgkomiteen, som ledes av Kristin Clemet, spurt medlemmene til råds.

Nominasjonskomiteen har innstilt Eirik Lae Solberg som byrådslederkandidat og Anne Lindboe som ordførerkandidat.

De to får god støtte hos medlemmene som har avgitt sin stemme i en rådgivende uravstemning.

Eirik Lae Solberg får 528 stemmer, og topper listen.

«Fantastisk hyggelig», skriver Lae Solberg i en SMS om støtten. Anne Lindboe får 378 stemmer. Det er tredje mest av samtlige. Men hun må se seg slått av en gammel traver i Oslo-politikken.

Vil ha Stang inn

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang har fått 470 stemmer – og blir med det nummer to på listen over medlemmenes favoritter.

Også Solberg har lang erfaring fra Oslo-politikken. Han var også byrådslederkandidat ved kommunevalget i 2019. Lindboe har derimot ingen tidligere partipolitisk erfaring.

Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe er valgkomiteens forslag til toppduo for Høyre i neste års Oslo-valg.

Valgkomiteens leder Kristin Clemet sier til Aftenposten at det er hyggelig at kandidatene som valgkomiteen enstemmig valgte å sette på topp, også får så stor støtte fra medlemmene.

– Og at Stang får mange stemmer var vi forberedt på. Han er populær, og det vet vi.

– Wirkola bør ikke hoppe på nytt

Fabian Stang hadde ikke sett listen da Aftenposten ringte for å få en kommentar, og ble gledelig overrasket.

– Dette tror jeg må være et utslag at folk lever lenger i Norge. Jeg tror de mange jeg har fått lov til å møte i mitt virke, fremdeles er i live og i god vigør, sier han spøkefullt.

Han er samtidig helt klar på at han hverken vil utfordre Anne Lindboe som ordfører eller gå for en av de faste plassene i bystyregruppen.

– Da Marianne Borgen (SV) overtok som ordfører etter meg, var hun så søt at hun sa det var som å hoppe etter Wirkola. Men det betyr ikke at Wirkola bør hoppe igjen, humrer han.

Stang satt som ordfører fra 2007 til 2015 og regnes som en av Oslos mest markante og populære ordførere.

– Jeg er kun med på dette for at vi skal vinne valget. Jeg er så heldig at jeg har fått oppleve så mye at jeg ikke har noen egen interesse i dette, sier Stang.

Flere kjente navn

Listen er toppet av mange gamle travere fra Oslo-politikken, og navn med kjendisfaktor.

James Stove Lorentzen, som også er et velkjent navn i Oslo-politikken, er nestemann på listen med 294 stemmer. Lorentzen tilhører Vestre Aker Høyre og leder i dag byutviklingsutvalget i bystyret.

Forlegger Arve Juritzen er ønsket av 281. Isabella Ringnes får 236 stemmer og er med det nummer ti på listen. Hun er gründer og datter av milliardær Christian Ringnes.

Bare rådgivende

Uravstemningen er rådgivende.

– Det er viktige innspill til oss i nominasjonskomiteen, men den er ikke avgjørende. Vi må se hen til andre forhold og annen informasjon også, sier Clemet.

– Men når Fabian Stang får så mange stemmer. Betyr det at han må få en god plass på listen?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Vi i komiteen har hatt et todelt oppdrag der vi først skulle lage en innstilling til ordfører og byrådslederkandidat. Nå skal vi lage en innstilling på resten av listen. Vi skal da inn i diskusjoner om ulike kriterier.

Clemet sier de er oppmerksomme på at det er lettere for etablerte politikere og kjente fjes å få mange stemmer.

– At disse får flere stemmer er noe vi selvsagt forstår. Derfor er det flere elementer som leder frem til nominasjonen. Det er uravstemning blant medlemmene, prøvenominasjonen og jobben vi gjør i komiteen. Vi har blant annet intervjuet alle kandidatene, sier hun.

Uravstemningen har funnet sted i perioden 22. august til 5. september. Nåværende gruppeleder for Høyre i bystyret i Oslo, Anne Haabeth Rygg, varslet den 29. august at hun likevel ikke tar gjenvalg. Oslo Høyre har derfor ikke publisert hennes oppslutning i avstemningen.