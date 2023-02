Unge menn og gutter fra to områder i Groruddalen ligger i konflikt. Det førte til et drapsforsøk. Siden har konflikten vokst, sier politiet. Eleven ble knivstukket utenfor sin egen skole. Seks uker senere planla han hevn.

«La oss bestille drit mange macheter», skrev den trusseldømte gutten. Meldingene viser hvordan vennegjengen gjorde seg klare til oppgjør.

18.02.2023 07:17

Det er langt på natt, klokken er over fem. Nyttårsaften er egentlig over. Inne i leiligheten er likevel familien våken da Foodora-budet banker på døren.

Den unge mannen har dekket for ansiktet, over nesen og helt opp til øynene. Han får beskjed om at ingen i familien har bestilt mat.

Men han gir seg ikke.

Idet budet drar opp døren, forstår moren i huset at noe er galt.

Hun hører lyden av flere par sko i trappen. Så presser tre eller fire svartkledde gutter seg inn i leiligheten. De har store vinterjakker, hettegensere og masker foran ansiktet. I hendene holder de macheter.

Moren gråter, men blir stående. Hun er redd for å dø.

Guttene roper etter den yngste sønnen i huset.

Politiet mener guttene har kommet for å få hevn.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn