Brannen i Oslo sentrum ikke slukket

Slukkearbeidet pågår fortsatt mandag morgen. Mer enn 12 timer er gått siden det begynte å brenne på taket av en bygning i Grensen.

Slukkearbeidet pågår fortsatt mandag morgen. Det er store skader på bygningen.

12.06.2023 06:28 Oppdatert 12.06.2023 07:36

Det begynte å brenne på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen ved 18-tiden søndag.

Søndag kveld trodde brannmannskapene at de hadde situasjonen under kontroll. Men ved 23.30-tiden blusset brannen opp igjen.

Klokken 07.30 pågikk brannen fortsatt.

– Det brenner fortsatt, og vi har ikke klart å slukke brannen innenfra, slik vi prøvde. Røykdykkerne måtte gi opp, og i natt har vi konsentrert oss om slukking utenfra. Det sier vaktkommandør Lars Lindahl i Oslo brann- og redningsetat til NTB tidlig mandag morgen.

Han sier de har tre stigebiler i sving på morgenkvisten.

– Dette er en gammel gård med mange hulrom og konstruksjoner, noe som gjør arbeidet komplisert. Vi jobber med riving for å komme ordentlig til der det brenner, sier han.

Vaktkommandøren sier at han regner med at slukkearbeidet vil pågå utover hele dagen mandag, og at Grensen vil være stengt for all trafikk. Trikken kan heller ikke passere.

På grunn av store vannmengder er alle inngangene til Stortinget T-banestasjon med unntak av én stengt. Passasjerene må benytte inngangen i Karl Johans gate.

Ingen er kommet til skade i brannen, og det bor ikke folk i den brennende bygningen.

Gården som brenner, Grensen 17, ble reist i av livsforsikringsselskapet Norske Folk i 1899. Bygningen fikk et påbygg på toppen i 1970, og brannen startet i dette påbygget.