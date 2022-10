Eivor Evenrud vurderer å stille til valg for nytt parti: – Ikke ferdig med politikken

De har ikke renset luften, men onsdag satt Eivor Evenrud side om side med tidligere partikolleger fra Rødt i bystyret. Hun åpner nå for å stille til valg for et annet parti.

Tidligere gruppeleder for Rødt, Eivor Evenrud er tilbake i Oslo rådhus. Men nå som uavhengig politiker.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

I dag 20:58

Eivor Evenrud møtte onsdag til sitt første møte i bystyret etter at hun meldte seg ut av Rødt. Den tidligere svært sentrale gruppelederen for Rødt i Oslo er nå uavhengig representant i bystyret.

I dette intervjuet med Aftenposten åpner hun opp om Rødt-exiten, konflikten med tidligere partifeller – og at hun vurderer to nye partier.