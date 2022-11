Siavash Mobasheri: – Min side av saken er ikke kommet frem

Siavash Mobasheri mener forgjengerens siste valg forklarer mye av hva uroen i Oslo Rødt handlet om.

Nominasjonskomiteen i Rødt har ikke latt seg skremme av uroen. Da de la frem sin endelige innstilling i går, var Siavash Mobasheri fortsatt øverst på Rødts liste.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

5. nov. 2022 19:31 Sist oppdatert 7 minutter siden

Siavash Mobasheri rakk knapt å bli innstilt som listetopp for Rødt i Oslo, før det smalt.

Én ting at var noen mente han hadde feil kjønn for å toppe listen. En annen ting var at daværende gruppeleder for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud, gikk offentlig ut og kritiserte innstillingen.