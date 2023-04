Disse båtene på Skøyen må bort ... ... for at Oslo skal kunne bygge dette. Nå har politikerne bestemt seg for hva båtfolket skal få i stedet. Tilbyr helårshavn som erstatning for båtopplaget på Skøyen

Byrådet har konkludert i den enorme planen for Skøyen. Båteierne truer med søksmål.

18.04.2023 15:08 Oppdatert 18.04.2023 15:39

Områdeplanen for Skøyen har versert i nesten ti år – og vært på hele tre høringsrunder. I dag har byrådet omsider avgitt den gedigne planen som dekker et område på nesten 1000 mål. Planen er dermed på vei til bystyret og endelig vedtak.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), er svært glad for at planen nå går videre.