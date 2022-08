Aksjon skolevei onsdag morgen: Bøtelagte bilister: 0. Bøtelagte syklister: 33

Det var til tider en kø av syklister som ble stoppet av politiet fordi de syklet på rødt i Akersgata onsdag. Hittil har politiet reagert mot over 700 førere under Aksjon skolevei.

Politiet hadde hendene fulle under onsdagens trafikk-kontroll øverst i Akersgata. Av de 33 som fikk forelegg, var det ingen bilister.

I litt over halvannen time onsdag morgen skrev politiet ut 33 forelegg på 1350 kroner hver til syklister og elsparkesyklister som kjørte på rødt i Akersgata.

Det betyr forelegg på til sammen 44.550 kroner. I tillegg er en syklist anmeldt fordi han ikke ville vedta forelegget på stedet.

I den samme kontrollen var det ingen bilførere som kjørte på rødt.

En av de 33 som ble bøtelagt, så politiet som sto litt lenger ned i gaten. Han snudde og var på vei tilbake da dagens store overraskelse kom frem: En sivil politimann i shorts stoppet mannen og geleidet ham ned til de tre betjentene som skrev ut foreleggene.

Onsdagens kontroll er en av flere trafikkontroller Oslo-politiet har i disse dager i forbindelse med skolestart. Aksjon skolevei avsluttes fredag.

Kunne tatt flere

– Det var til tider veldig mange som kom syklende på rødt. I dag kunne vi skrevet ut langt flere forelegg enn de 33 vi rakk å skrive. Det er et tegn på at syklister i Oslo er for dårlige til å følge trafikkregler. Det viser også at det er behov for flere slike kontroller, sier Per Magnus Heggedal.

Han er trafikkansvarlig på enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

– Hvert år i over 20 år har politiet hatt den type kontroller på skoleveiene. Hvorfor lærer ikke folk?

– Jeg tror at folk handler av gammel vane og gammelt minne. De må kanskje oppleve å bli bøtelagt for å endre den adferden. For mange må det svi litt i pengeboken før de endrer sine vaner, svarer Heggedal.

Christina Skreiberg er av syklistene som kjørte på rødt og fikk seg et forelegg på 1350 kroner. Det skjedde kort tid etter at hun hadde levert sine to barn på Ila skole.

– Jeg synes det er bra med slike kontroller. Jeg er helt enig med politiet i at man må gjøre noe med sykkelkulturen i Oslo, sier Skreiberg.

Christina Skreiberg er én av 33 syklister som blir tatt for å ha kjørt på rødt i Akersgata onsdag. Her er hun i prat med Erik Boberg fra Trygg Trafikk.

– Hvorfor syklet du på rødt?

– Jeg skulle rekke et møte og tenkte ikke på det. Fremover skal jeg være mer varsom, lover Skreiberg før hun triller videre mot Oslo sentrum.

16 bilførere med rus i sentrum

I løpet av syv dager med Aksjon skolevei har politiet i Oslo sentrum og sentrumsnære områder stoppet 16 bilførere som ble mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er nesten dobbelt så mange enn normalt.

– Vi har de siste årene brukt apparatet wipealyser til å analysere spyttprøver. Dette apparatet gir utslag på flere rusmidler. I år har vi flere slike apparater enn før. Derfor har vi tatt mer enn dobbelt så mange som i fjor. Vi tror at det er en del mørketall her. Det er veldig bekymringsfullt at så mange er blitt tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Heggedal.

Han understreker at apparatet kun gir en indikasjon basert på spyttprøve. Det blir tatt blodprøve av alle de mistenkte før endelig resultat blir fastslått.

Totalt er 20 personer anmeldt for ruskjøring i hele Oslo politidistrikts område.

26 førerkortbeslag

Aksjon skolevei avsluttes formelt på fredag. I løpet av aksjonens syv første dager har Oslo-politiet reagert mot 733 førere. 26 førere har hittil mistet lappen. De fleste på grunn av råkjøring eller kjøring i ruspåvirket tilstand.

De fleste har fått reaksjon for å ha kjørt for fort (261) og ulovlig mobilbruk (250).

– 250 forelegg for ulovlig mobilbruk er et høyt tall. Jeg tror at det er i all hovedsak på grunn av avhengighet. Mange klarer ikke å la være å sjekke telefonen. Jeg vil råde sjåfører til å legge telefonen i jakken og legge jakken i baksetet, sier John Fiksdalstrand.

Han er politioverbetjent i trafikkorpset og koordinator for Aksjon skolevei.

Han trekker frem også et lyspunkt: Hittil er det bare registrert fire usikrede barn i kjøretøy på skoleveiene.

– Det er veldig positivt. De siste årene har foreldre med minoritetsbakgrunn slurvet mest med sikring av barn. Nå ser vi en stor bedring i denne gruppen.

Også Trygg Trafikk er glad for denne utviklingen.

– Vi er veldig fornøyd med at politiet i sine kontroller seg at barna er sikret, sier Erik Boberg.

Han er regionleder i Trygg Trafikk Oslo.